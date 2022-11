Le chef de l’aéroport de Dubaï affirme que les passagers dépassent le niveau pré-pandémique

Paul Griffiths, qui supervise l’aéroport le plus achalandé du monde, a déclaré à l’Associated Press que les prévisions annuelles à Dubai International, ou DXB, sont de plus de 64 millions. L’aéroport a accueilli 18,5 millions de passagers au troisième trimestre de cette année, contre 17,8 millions au premier trimestre 2020 – avant et à l’aube de la pandémie. La majeure partie de la croissance, a-t-il dit, provient des marchés traditionnels de l’Inde, du Royaume-Uni, de l’Arabie saoudite et du Pakistan. Griffiths a ajouté que la fin des exigences de test COVID-19 et l’empressement des gens à voyager ont contribué à l’augmentation.