Le chef de l’activité pétrole de schiste d’Exxon fait face à une accusation d’agression sexuelle au Texas

Par Gary McWilliams

HOUSTON (Reuters) – Le directeur de l’activité pétrole et gaz de schiste d’Exxon Mobil, une unité impliquée dans des négociations de fusion avec son rival Pioneer Natural Resources, a été arrêté la semaine dernière dans un hôtel du Texas pour agression sexuelle, a annoncé la police.

David Scott, vice-président senior d’Exxon qui supervise toutes ses activités de production de pétrole et de gaz de schiste, a été arrêté tôt jeudi matin dans un hôtel La Quinta Inn & Suites à Magnolia, au Texas, a annoncé le bureau du shérif de Montgomery.

Exxon a refusé de commenter immédiatement l’arrestation. Scott n’a pas immédiatement répondu à un message envoyé sur son profil LinkedIn.

Scott, 49 ans, a été arrêté dans une chambre de l’hôtel près du siège d’Exxon’s Spring, au Texas. L’une des deux femmes avec qui il se trouvait dans la chambre est partie et a appelé la police depuis le hall, a déclaré à Reuters un employé de l’hôtel qui a vu une vidéo de sécurité.

Reuters et d’autres ont rapporté jeudi qu’Exxon était en pourparlers avancés pour acquérir Pioneer dans le cadre d’un accord qui pourrait valoriser le producteur de schiste à environ 60 milliards de dollars. Un accord pourrait être dévoilé dans les prochains jours, a déclaré Reuters, citant trois personnes proches du dossier.

Le profil LinkedIn de Scott montre qu’il travaille chez Exxon depuis plus de 26 ans et qu’il a été impliqué dans certains de ses projets pétroliers et gaziers les plus importants à travers le monde. En tant que vice-président senior des opérations de schiste, il ne serait pas nécessairement impliqué dans les négociations de fusion, a déclaré une source proche du dossier.

Il fait face à une accusation d’agression criminelle au deuxième degré et a été libéré sous caution de 30 000 $, selon les dossiers de la prison. Au Texas, les condamnations pour de tels crimes sont passibles d’un minimum de deux ans et jusqu’à 20 ans de prison.

(Reportage de Gary McWilliams ; édité par Lisa Shumaker)