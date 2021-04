Le directeur général de l’AC Milan, Ivan Gazidis, a insisté mardi sur le fait que la Super League séparative serait le «début d’un nouveau chapitre» qui profiterait à tous, jusqu’au football de base.

Dans une lettre aux sponsors du club publiée dans La Gazzetta dello Sport, Gazidis a affirmé que la nouvelle compétition en milieu de semaine allait révolutionner le jeu.

«Nous sommes convaincus que cette nouvelle compétition à 20 équipes captivera l’imagination de milliards de fans de football à travers le monde et marquera le début d’un nouveau chapitre passionnant dans le football», a écrit l’ancien PDG d’Arsenal, Gazidis.

«L’objectif est de créer un format dans lequel les meilleures équipes s’affrontent plus régulièrement, améliorant ainsi la qualité globale et l’intensité du football européen.»

« L’industrie du football, comme beaucoup d’autres, a récemment traversé une période d’instabilité et de difficultés financières importantes, accélérées par la pandémie mondiale de Covid-19 », a poursuivi le joueur de 56 ans.

«La Super League apportera de la valeur et du soutien à l’ensemble de la pyramide du football avec des ressources financières accrues, augmentant considérablement les paiements de solidarité aux ligues nationales et au football de base et la création d’une ligue féminine correspondante, ce qui représentera un pas en avant transformateur pour le football féminin.»

Gazidis, né en Afrique du Sud, a insisté sur le fait que le nouveau format ne changerait pas l’engagement des 18 vainqueurs de Serie A envers leur ligue nationale.

«Parallèlement à leur engagement à créer ce nouveau tournoi européen, les clubs fondateurs s’engagent également à long terme dans leurs championnats nationaux», a-t-il écrit.

«La Serie A restera la compétition de week-end la plus importante en Italie et l’AC Milan est fier de rester un élément important du tissu du football italien.

«Les clubs sont impatients de discuter avec la FIFA, l’UEFA et toutes les autres institutions de football pour travailler ensemble en partenariat afin de fournir une structure qui sera bénéfique pour le football dans son ensemble.

«C’est une période passionnante pour le club, pour vous en tant que partenaire et pour le football européen.»

Milan, sept fois championne d’Europe, avec la Juventus et l’Inter Milan sont les trois équipes italiennes parmi les fondateurs.

Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Barcelone, le Real Madrid et l’Atletico Madrid se sont également inscrits.

L’AC Milan a remporté son dernier titre de Serie A en 2011 et vise un retour en Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2013-2014.

L’entraîneur milanais Stefano Pioli n’a pas fait de commentaire sur la Super League avant leur match de Serie A en milieu de semaine contre Sassuolo.

« J’écoute les conseils de mon club qui m’a demandé de me concentrer sur le travail sur l’objectif du championnat, puis nous évaluerons ce qui se passera à l’avenir, mais ce n’est pas le moment », a déclaré Pioli lors d’une conférence de presse d’avant-match.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici