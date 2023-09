Le chef de la « Tribu des Sang » soutient Biden pour 2024 — RT World News

Le néo-nazi ouvert a fait l’éloge du régiment extrémiste Azov de Kiev lors d’une marche près de Disney World en Floride

Le chef d’un flamboyant groupe suprémaciste blanc a déclaré aux médias américains qu’il soutenait l’actuel président américain Joe Biden par rapport à son prédécesseur Donald Trump parce que « il envoie des roquettes en Ukraine. » La police américaine affirme que le groupe est « à la recherche d’attention. »

L’ancien Marine américain Christopher Pohlhaus, qui se présente en ligne sous le nom de « The Hammer », a dirigé samedi une marche de plusieurs dizaines de membres de la « Blood Tribe » dans la région d’Orlando. Vêtu de rouge et de noir et brandissant des banderoles à croix gammée, l’équipage de Pohlhaus a exécuté le salut nazi au passage de la circulation et a crié : « Salut Hitler. »

Le rassemblement a attiré l’attention des médias locaux, le journaliste indépendant Brendan Gutenschwager s’étant arrêté pour interviewer Pohlhaus. Bien que le président Joe Biden ait décrit la suprématie blanche comme « la menace terroriste la plus meurtrière dans le pays », Pohlhaus a exprimé son soutien au président démocrate.

« Mon vote ne sert à rien » a-t-il commencé, avant de déclarer «Je pense que Biden est meilleur que Trump parce qu’il envoie des roquettes en Ukraine. Salut l’Ukraine ! Salut Azov ! »

Le chef de la « Tribu des Blood », Christopher Pohlhaus, un ancien Marine également connu sous le nom de « Hammer », s’est exprimé aujourd’hui sur un viaduc aux côtés de membres de la « Tribu des Blood » et de la « Ligue de défense Goyim » en Floride. pic.twitter.com/B4do0BoiKS – Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) 2 septembre 2023

Par « Heil Azov » Pohlhaus faisait référence au régiment ukrainien Azov, une milice néonazie officiellement incorporée à la Garde nationale ukrainienne en 2014 et détruite par les forces russes lors du siège de Marioupol l’année dernière. Le régiment combat dans des uniformes ornés de symboles nazis, notamment la rune wolfsangel (crochet du loup) et le Sonnenrad, ou « Soleil noir ». Deux de ses porte-parole ont déclaré en 2015 que près de la moitié des membres du régiment étaient des nazis.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a lui-même appelé le régiment Azov « héros. »















Derrière Pohlhaus dans la vidéo se tenait Kent « Boneface » McClellan, un nazi floridien qui a combattu avec le régiment Azov et d’autres milices extrémistes en Ukraine. Dans une interview l’année dernière, McClellan a admis avoir participé à des atrocités dans la région du Donbass, et revendiqué que la CIA l’a aidé à rejoindre le régiment.

De nombreux commentateurs de droite en ligne ont qualifié Pohlhaus de « nourris, » et la Tribu des Blood, une opération de piégeage gérée par le gouvernement. L’organisation est active depuis 2021 et s’est manifestée lors de manifestations de droite plus traditionnelles tout au long de cette année, par exemple en effectuant des saluts nazis lors d’un événement « Drag Queen Story Hour » dans l’Ohio en mars. Les conservateurs qui ont manifesté lors de l’événement LGBTQ affirment que les néo-nazis sont venus ternir leur image.

Selon un rapport du Maine Wire, Pohlhaus est copropriétaire d’une propriété dans l’État avec Fred Ramey, un ancien militant du Parti démocrate qui a fait campagne pour l’actuel secrétaire aux Transports Pete Buttigieg lorsqu’il s’est présenté à la présidence en 2020. Pohlhaus faisait l’objet d’accusations fédérales en matière de drogue. licencié sans explication en 2012, tandis que le casier judiciaire de Ramey a été expurgé au début des années 2000.

Les forces de l’ordre locales considèrent la Tribu des Blood comme des fauteurs de troubles en quête d’attention. « Nous savons que ces groupes manifestent dans des zones très médiatisées afin d’agiter et d’inciter les gens avec des symboles et des insultes antisémites. » a déclaré le bureau du shérif du comté d’Orange dans un communiqué. « Ils recherchent l’attention, et plus particulièrement l’attention des médias. »