Le chef de la télévision Tom Kerridge a déclaré qu’il « se sentait à nouveau positif » après une « année vraiment difficile ».

La star populaire, 47 ans, regarde à nouveau vers l’avenir après que la pandémie l’a forcé à fermer tout ce pour quoi il avait travaillé, à ramener sa Porsche bien-aimée au showroom automobile et à mettre son personnel en congé.

S’exprimant lors du lancement de Pub in the Park ce week-end à Bath, il nous a déclaré : « Cela a été une année très difficile pour tout le monde, en particulier dans l’hôtellerie, mais j’espère que la fin est en vue.

« Nous travaillons tous dur pour que nos restaurants fonctionnent actuellement. »

Tom, qui a été rejoint par James Martin et Simon Rimmer pour le festival, a ajouté : « Je me sens également très positif après une brillante soirée d’ouverture de mon festival Pub in the Park à Bath. C’était génial de voir autant de gens heureux manger de la nourriture luxuriante et profiter de bonnes vibrations.

Comme beaucoup dans l’industrie hôtelière, le verrouillage a causé des problèmes majeurs[/caption]

Parlant de l’avenir, il a déclaré : « J’ai très hâte que mes restaurants soient pleins, que je passe du temps avec la famille et que je profite des repas dans les établissements de mes amis.

Tom a également parlé de travailler avec le footballeur Marcus Rashford récemment alors qu’ils lançaient le programme de cuisine de bons de départ en santé.

Il nous a dit : « C’est une légende absolue. Je n’ai pas un seul mot à dire sur lui. Il est honnêtement un homme de haut niveau et il inspire la nation. »





La première nuit de Pub in the Park, qui sera en tournée dans sept endroits, a vu James Martin monter sur scène avec son groupe et Candice Brown a dansé ses chaussettes en VIP devant un incroyable Tom Walker, qui était presque en larmes en tête d’affiche du vendredi nuit.

Sophie Ellis Bextor, qui se produit également au festival, a admis que cela avait fait un grand changement par rapport au chant et à la danse dans sa cuisine, ce qu’elle a fait tout au long du verrouillage.

Elle nous a dit : « J’ai adoré mes discothèques de cuisine, mais il y a de vraies personnes ici, de vraies foules, mon groupe et pas d’enfants, donc c’est vraiment génial !