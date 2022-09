Le chef de la télévision publique polonaise limogé, pour la 3e fois en 7 ans

VARSOVIE, Pologne (AP) – Le chef de la télévision publique polonaise, que les critiques accusent d’avoir transformé le diffuseur en porte-parole du gouvernement, a été licencié lundi de manière inattendue.

Jacek Kurski a confirmé sur Twitter qu’il quittait TVP, affirmant que c’était une décision de son “environnement politique”. La décision est venue du Conseil national des médias, géré par l’État.

C’est la troisième fois en sept ans au pouvoir que Kurski, 56 ans, est démis de ses fonctions par le même gouvernement, dirigé par le parti de droite Droit et Justice. Il a été réembauché deux fois.

Au cours de son mandat, TVP a défendu les valeurs catholiques et familiales que le gouvernement promeut et a été accusé de prendre position contre les partis d’opposition libéraux et pro-Union européenne de Pologne.

