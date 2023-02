Le chef de la télévision a l’air méconnaissable alors qu’il embrasse sa femme – pouvez-vous dire de qui il s’agit ?

JAMIE Oliver semble complètement méconnaissable dans un nouveau cliché pour marquer la Saint-Valentin.

L’épouse du chef de la télévision, Jools, a mis en ligne une image d’eux en train de s’embrasser, mais les fans ont eu du mal à croire que c’était lui.

Sur la photo, Jamie, 47 ans, est vu avec des cheveux bouclés – loin de son style habituel de coiffure droite.

Jools l’a légendé: “Heureux jour à mon tout et mon préféré plus de 30 valentins plus tard xxx”

Ses followers se sont précipités pour le commenter, avec une personne écrivant: “Ce n’est pas Jamie, n’est-ce pas ??”

Un deuxième a déclaré: “Ce ne sont pas les cheveux de Jamie. Je ne pense pas du tout que ce soit Jamie !”

Alors qu’un troisième a ajouté: “Ce n’est pas lui, à moins qu’il n’ait eu une sorte de permanente.”

Jamie a partagé sa propre photo, avec ses cheveux raides habituels, et a écrit : “Joyeuse Saint-Valentin à ma merveilleuse épouse @joolsolver mes valentines depuis que je suis adolescent (et c’est beaucoup de chocolats aux fleurs !)….

“Je t’aime plus que jamais J de moi et Elvis ton dernier coup de cœur après le film haha grand amour à tout le monde xx Jamie.

Jamie et Jools sont ensemble depuis qu’ils n’ont que 18 ans et partagent cinq enfants ensemble – Poppy Honey, 20 ans, Daisy Boo, 19 ans, Petal Blossom, 13 ans, Buddy Bear, 11 ans et River Rocket, cinq ans.