Le chef de la technologie de Microsoft affirme que l’offre de puces Nvidia AI s’améliore

Nilay Patel, à gauche, rédacteur en chef de The Verge, et Kevin Scott, directeur de la technologie de Microsoft, s’expriment lors de la conférence Code de Vox Media au Ritz-Carlton Laguna Niguel à Dana Point, en Californie, le 27 septembre 2023.

Microsoft Le chef de la technologie, Kevin Scott, a déclaré mercredi que l’entreprise avait plus de facilité à accéder à Nvidia ‘s puces qui exécutent des charges de travail d’intelligence artificielle qu’il y a quelques mois.

S’exprimant sur scène lors de la Code Conference à Dana Point, en Californie, Scott a déclaré que le marché des unités de traitement graphique (GPU) de Nvidia s’ouvrait un peu. Les GPU ont été très demandés depuis que OpenAi, soutenu par Microsoft, a lancé le chatbot ChatGPT à la fin de l’année dernière.

« La demande dépassait de loin l’offre de capacité GPU que l’ensemble de l’écosystème pouvait produire », a déclaré Scott à Nilay Patel de Verge. « Cela est en train de se résoudre. C’est encore serré, mais ça s’améliore chaque semaine, et nous avons plus de bonnes nouvelles devant nous que de mauvaises sur ce front, ce qui est formidable. »

Microsoft, comme Google et d’autres entreprises technologiques, a rapidement ajouté l’IA générative à ses propres produits et a vendu les capacités de cette technologie à ses clients. La formation et le déploiement des modèles d’IA sous-jacents reposent principalement sur les GPU de Nvidia, ce qui crée une pénurie d’approvisionnement.

Nvidia a déclaré le mois dernier qu’elle prévoyait une croissance de ses revenus ce trimestre de 170 % par rapport à l’année précédente. L’entreprise contrôle tellement le marché des puces IA que sa marge brute est passée de 44 % à 70 % en un an. Le cours de l’action Nvidia a augmenté de 190 % en 2023, dépassant de loin celui de tous les autres membres du S&P 500.

Dans un entretien avec Patel publié en mai, Scott a déclaré que l’une de ses responsabilités était de contrôler le budget GPU de Microsoft. Il a qualifié cela de « travail épouvantable » qui est « misérable depuis cinq ans maintenant ».

« C’est plus facile maintenant que lorsque nous avons parlé la dernière fois », a déclaré Scott mercredi. À cette époque, les technologies d’IA générative étaient encore nouvelles et attiraient une large attention du public, a-t-il déclaré.

L’augmentation de l’offre « rend moins terrible mon travail consistant à trancher ces conflits très épineux », a-t-il déclaré.

Le trafic vers ChatGPT a diminué d’un mois à l’autre pendant trois mois consécutifs, a déclaré Similarweb dans un communiqué. article de blog. Microsoft fournit des services de cloud computing Azure à OpenAI. Pendant ce temps, Microsoft prévoit de commencer à vendre l’accès à son Microsoft 365 Copilot aux grandes organisations disposant d’abonnements à son logiciel de productivité en novembre.

Scott a refusé de s’exprimer sur l’exactitude des reportages des médias concernant le développement par Microsoft d’une puce d’IA personnalisée, mais il a souligné le travail interne de l’entreprise sur le silicium. Microsoft a déjà travaillé avec Qualcomm sur une puce basée sur Arm pour les PC Surface.

« Je ne confirme rien, mais je dirai que nous avons un investissement assez important dans le silicium depuis des années », a déclaré Scott. « Et ce que nous ferons, c’est de nous assurer que nous faisons les meilleurs choix quant à la façon dont nous construisons ces systèmes, en utilisant toutes les options dont nous disposons. Et, par exemple, la meilleure option disponible au cours des dernières années. depuis des années, c’est Nvidia. »

