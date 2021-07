Le chef de la surveillance des données est «passionné» par les dénonciateurs malgré les raids pour attraper les sources de l’histoire de Matt Hancock du Sun

La chef de la surveillance de DATA, Elizabeth Denman, a déclaré qu’elle était « passionnée » par les dénonciateurs – quelques jours après avoir lancé des raids pour trouver des sources pour l’histoire de Matt Hancock du Sun.

Le commissaire à l’information a déclenché une réaction furieuse de la part des militants, des politiciens et de la presse pour avoir saisi des ordinateurs dans deux maisons la semaine dernière.

Ils recherchaient la source des fuites de séquences de vidéosurveillance montrant le secrétaire à la Santé en disgrâce en train de rigoler dans son bureau avec un assistant au plus fort du verrouillage.

Mais hier, Denman a été forcée de publier une déclaration tentant de justifier sa réponse brutale – affirmant qu’elle aimait les journalistes.

Elle a insisté sur le fait qu’elle avait une « responsabilité légale » d’enquêter sur les rapports de violation de données « en appliquant les lois que le Parlement nous a données ».

Mais elle a affirmé : « Je suis également passionnée par le journalisme libre, l’importance d’une presse indépendante et je suis également passionnée par les lanceurs d’alerte. »

« Mais les dénonciateurs et l’intérêt public reposent sur nous pour établir les faits dans cette affaire, il est donc important que nous entrions et que nous examinions les faits et ce n’est qu’alors que nous déterminerons si cette violation de données était dans l’intérêt public.

« Vous savez, de l’autre côté de l’équation, il y a beaucoup de préoccupations dans la communauté de la sécurité et parmi le public que leurs informations personnelles collectées sur CCTV soient utilisées à des fins de sécurité.

« D’un côté, nous avons les acteurs de la sécurité qui disent: » Entrez là-bas et enquêtez « et de l’autre côté, les gens pensent en quelque sorte que nous enquêtons sur The Sun ou des journalistes et nous ne le faisons pas, nous cherchons à savoir s’il était une infraction à la loi, la loi sur la protection des données. »

L’ICO a déclaré au moment des perquisitions qu’Emcor Group, qui fournit des services de vidéosurveillance au ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC), a soumis un rapport de violation alléguant que les images ont été prises du système sans consentement.

Selon le régulateur, la violation alléguée relève de l’article 170 de la loi de 2018 sur la protection des données, qui inclut une défense « d’intérêt public » dans certaines circonstances.

Mme Denham a également déclaré qu’elle ne chercherait pas d’informations auprès du Sun, après que notre rédactrice en chef Victoria Newton a déclaré qu’elle préférait aller en prison plutôt que de révéler les noms de leurs informateurs.