Le chef de la surveillance atomique de l’ONU visite une centrale nucléaire ukrainienne menacée par la guerre avec la Russie

KYIV, Ukraine (AP) – Le chef de l’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies a visité jeudi la plus grande centrale nucléaire d’Europe dans le sud de l’Ukraine, où un récent barrage a éclaté et le début d’une contre-offensive dans la guerre par les forces de Kiev ont accru les risques de sécurité.

La visite a été annoncée par la société nationale ukrainienne d’énergie nucléaire, Energoatom, dans un article de Telegram.

Rafael Mariano Grossi, le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a rencontré mardi à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pour discuter des préoccupations concernant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie.

L’AIEA a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude au sujet de l’installation, qui est l’une des 10 plus grandes au monde, au milieu des craintes d’une éventuelle catastrophe nucléaire. L’agence a des fonctionnaires en poste à l’usine, qui est toujours dirigée par son personnel ukrainien.

L’usine a été prise à plusieurs reprises entre deux feux depuis que la Russie a lancé sa guerre contre l’Ukraine en février 2022 et s’est emparée de l’installation peu de temps après.

La semaine dernière, la destruction du barrage de Kakhovka dans la région de Kherson, partiellement occupée par la Russie, dans le sud de l’Ukraine, a ajouté une nouvelle préoccupation. Le barrage, plus bas sur le Dniepr, a aidé à garder l’eau dans un réservoir qui refroidit les réacteurs de la centrale.

Les six réacteurs de la centrale sont à l’arrêt depuis des mois, mais elle a encore besoin d’électricité et de personnel qualifié pour faire fonctionner les systèmes de refroidissement cruciaux et d’autres dispositifs de sécurité.

L’Ukraine a récemment déclaré qu’elle espérait placer le dernier réacteur en fonctionnement en arrêt à froid. Le processus insère des barres de contrôle dans le cœur du réacteur pour arrêter la réaction de fission nucléaire et la génération de chaleur et de pression.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré jeudi que les zones de la ligne de front de 1 000 kilomètres (600 milles) en Ukraine étaient témoins de « combats féroces » après le lancement tant attendu par Kiev de sa contre-offensive utilisant des armes fournies par l’Occident.

Il a déclaré que les forces ukrainiennes « font des progrès ». Même ainsi, les analystes occidentaux et les responsables militaires ont averti qu’une campagne visant à chasser les forces du Kremlin d’Ukraine pourrait prendre beaucoup de temps.

L’Ukraine a jusqu’à présent « testé » les défenses russes, à la recherche de faiblesses, selon Mykhailo Podolyak, un conseiller de Zelenskyy.

« Nous n’avons pas encore commencé notre contre-offensive en tant que telle », a-t-il affirmé dans des propos télévisés.

Il a noté que les troupes ukrainiennes lançaient des attaques simultanées dans de nombreuses directions, cherchant à semer la panique parmi les troupes russes.

Le ministère russe de la Défense, quant à lui, a déclaré que son armée avait utilisé des missiles de croisière à lancement aérien à longue portée pour frapper les installations ukrainiennes de fabrication de drones. Il a affirmé que toutes les installations ciblées avaient été touchées, mais n’a pas mentionné où elles se trouvaient ni aucun autre détail.

Il n’a pas été possible de vérifier les revendications sur le champ de bataille de part et d’autre.

Les forces russes poursuivent leurs attaques aériennes contre l’Ukraine. Ils ont lancé quatre missiles de croisière et 20 drones explosifs iraniens Sahed dans la nuit, a indiqué l’armée de l’air ukrainienne.

Les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu tous les drones et un missile de croisière, a-t-il ajouté.

Des missiles russes ont touché des installations industrielles lors de la dernière frappe sur la ville de Kryvyi Rih, dans le sud-est du pays, la ville natale de Zelenskyy, blessant une personne, ont déclaré des responsables locaux.

Une frappe aérienne a également frappé le centre-ville de Kherson aux premières heures de jeudi, perçant un trou dans un immeuble de bureaux.

La Russie a également attaqué Kharkiv et Odessa avec des drones pendant la nuit, mais les autorités régionales ont déclaré qu’ils avaient tous été abattus.

___

Suivez la couverture de la guerre en Ukraine par AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Jamey Keaten, Associated Press