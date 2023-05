Le chef de la sonde Madeleine McCann révèle que des «indices concrets» ont déclenché une nouvelle recherche de réservoir alors que des experts piratent des bois denses

« Des indices CONCRETS » ont déclenché la dernière recherche de réservoir par les flics de Madeleine McCann, a révélé le chef de la sonde.

Les flics allemands, portugais et britanniques ont passé deux jours à fouiller le barrage d’Arade au Portugal dans l’espoir d’une nouvelle percée.

7 La police et les équipes de recherche arrivent sur place au barrage de Barregem do Arade Crédit : Dan Charité

7 Un tuyau d’un informateur de police « très crédible » aurait d’abord poussé les flics à lancer la recherche Crédit : Getty

7 Une machine de type rotorvator a été introduite pour alimenter les sous-bois Crédit : Dan Charité

7 Madeleine McCann a disparu en mai 2007 Crédit : PA

Des « sapeurs forestiers » portugais ont été appelés pour aider à fouiller les forêts voisines.

Les sapeurs – qui se spécialisent généralement dans le défrichement des broussailles pour prévenir les incendies de forêt – ont utilisé des machines, des décapants et des tronçonneuses pour couper à travers les bois denses afin d’élargir le périmètre de recherche.

Un pourboire d’un informateur de police « très crédible » aurait d’abord poussé les flics à lancer les recherches.

Des sources portugaises ont déclaré qu’un nark allemand avait donné aux détectives des détails pris « très au sérieux » concernant les mouvements du principal suspect Christian B.

Et maintenant, le chef de la sonde, Hans Christian Wolters, a déclaré qu’il avait agi sur la base d' »indices concrets » indiquant que des preuves vitales pourraient se trouver au barrage et au réservoir d’Arade.

Des dizaines de flics allemands, portugais et britanniques qui devaient parcourir le site de beauté au bord de l’eau pendant deux jours ont eu plus de temps pour terminer leur travail aujourd’hui.

Une source portugaise a déclaré au Sun : « Il est clair qu’ils croient qu’il peut y avoir quelque chose de très important ici – parce qu’ils ont eu plus de temps pour le rechercher.

« La zone est également agrandie pour inclure une zone couverte de végétation qui est réduite afin que le sol puisse être examiné.

« Il y a des indications que l’opération se poursuivra jusqu’à jeudi et peut-être plus longtemps. »

Des machines télécommandées spécialisées ont été rédigées sur le site de recherche, à 50 km de l’appartement de vacances Praia da Luz où Madeleine, trois ans, a été enlevée en mai 2007.

La machine de type rotorvator à chenilles était pilotée par un flic marchant derrière elle avec un émetteur portatif et était utilisée pour traverser un sous-bois dense.

Les officiers ont dégagé du terrain pour leur permettre d’élargir la zone de recherche alors que l’espoir grandissait que la dénonciation pourrait conduire à une percée – et enfin clouer le démon sexuel Christian B.

Les flics allemands enquêtant sur le prédateur de 45 ans pensent qu’il a peut-être emmené Madeleine dans le lieu de beauté qu’il a appelé son «petit paradis» après l’avoir arrachée alors que ses parents Kate et Gerry dînaient au restaurant.

Et ils restent convaincus que le violeur et pédophile condamné l’a violée et tuée avant de jeter son corps.

Hier, les équipes de recherche ont emporté plus de sacs de preuves après qu’il a été révélé qu’elles avaient été invitées à rechercher des tissus et des fibres – alors que des traces du pyjama rose de Madeleine étaient recherchées.

La police allemande aurait lié Christian B à la zone du barrage après que des photos de lui aient été trouvées parmi sa réserve secrète de 8 000 photos et vidéos porno malades.

Mais la publication portugaise respectée Expresso a affirmé hier que la perquisition avait été motivée par des informations qui leur avaient été données par un « informateur ».

Il a nommé l’officier de police fédéral allemand BKA Rainer Grimm comme le meilleur flic menant l’opération à Arade.

Le rapport ajoute : « Ces perquisitions trouvent leur origine dans une dénonciation d’un informateur du BKA que cette police considère comme très crédible.

« Cet informateur a confié aux enquêteurs des détails que la police allemande prenait très au sérieux.

« Les perquisitions ont été demandées par la police allemande après avoir reçu ces informations. »

Les chercheurs auraient demandé plus de temps après la fin du premier jour de l’opération sans découvertes significatives mardi.

La police a collecté plusieurs objets dont des tissus – et des chiens renifleurs sur place avaient également identifié des zones où des traces biologiques pourraient être trouvées.

Mais les équipes commandées par le procureur allemand de Braunschweig, Wolters, n’ont pas encore découvert les preuves cruciales qu’elles recherchent.

Wolters – qui espère accuser Christian B de l’enlèvement et du meurtre de Madeleine – a déclaré hier: «Nous avons des indices concrets que nous pourrions trouver quelque chose là-bas.

« J’ai déjà entendu dire qu’il y avait des spéculations sur le fait que cela avait quelque chose à voir avec notre suspect.

« Oui, il est toujours un suspect dans notre affaire mais il n’y a aucun indice de Christian B mais nous avons des indications que nous pourrions y trouver des preuves.

« Je ne veux pas dire ce que c’est exactement, et je ne veux pas non plus dire d’où viennent ces indications – la seule chose que je voudrais clarifier, c’est que cela ne vient pas du suspect.

« Nous n’avons pas d’aveux ou quoi que ce soit de similaire maintenant, ou une indication du suspect sur l’endroit où il serait logique de chercher. »

Le chef prudent de l’enquête a ensuite minimisé les espoirs d’une percée explosive, ajoutant: « Nous n’avons jamais dit que la fille avait disparu là où nous cherchons maintenant. »

La police a annoncé lundi que les recherches dureraient deux jours et qu’une zone d’exclusion aérienne pour éviter les intrusions de drones devait se terminer à 22 heures la nuit dernière.

Les fortes pluies de mardi ont également coûté des heures vitales à l’équipe et ils ont passé une grande partie de la journée d’hier à nettoyer les sous-bois afin d’élargir la zone de recherche autour d’un parking lié à une piste poussiéreuse.

Christian B est connu pour avoir garé son camping-car VW jaune et blanc à l’endroit isolé derrière des arbres où se trouvaient hier trois tentes de police blanches et crème.

Des tronçonneuses, des débroussailleuses et le rotavator télécommandé pouvaient être entendus hier alors que des officiers – portant des masques pour dissimuler leur identité – pouvaient être entendus crier des ordres en allemand.

Les moniteurs de Scotland Yard étaient également sur place pour un « briefing de surveillance » avec l’ordre de faire rapport aux médecins Kate et Gerry, chez eux à Rothley, Leics.

Le barrage a été fouillé en février et mars 2008 par des plongeurs engagés par un avocat portugais – qui a également agi sur une dénonciation de la pègre.

Deux sacs contenant de petits os ont été trouvés lors de la deuxième fouille, ainsi qu’une longueur de corde en nylon alourdie de pierres et une chaussette – mais les objets n’ont pas été jugés importants.

Des plongeurs de la police attendaient de se joindre à la recherche de la police professionnelle d’hier, mais n’avaient pas été déployés la nuit dernière.

Le barrage d’Arade se trouve à 15 minutes en voiture de la ville de Silves, où un chauffeur de camion a affirmé avoir vu une femme remettre une petite fille à un homme deux jours après la disparition de Madeleine.

La recherche est la première opération majeure de ce type depuis juin 2014, lorsque la police britannique a été autorisée à rechercher à Praia da Luz à l’aide de chiens renifleurs et d’un radar pénétrant dans le sol.

Lors d’une opération plus modeste en juillet 2020, la police et les pompiers portugais ont fouillé trois puits à la recherche du corps de Madeleine mais n’ont trouvé aucune trace d’elle.

Christian B est actuellement en prison pour le viol en 2005 d’une retraitée américaine à Praia da Luz, à quelques mètres de l’appartement des McCann.

Il fait également face à une série d’autres accusations sexuelles.

La police allemande pense qu’il a tué Madeleine – mais trois ans après l’avoir annoncé comme suspect, il n’est pas plus près de porter des accusations.

Son avocat, Freidrich Fulscher, a insisté sur le fait qu’il n’était pas impliqué dans l’affaire McCann et tente de la faire rejeter.

7 Le principal suspect Christian B est connu pour avoir visité le site de beauté au Portugal Crédit : Dan Charité

7 Les flics fouillent les sous-bois denses du barrage et du réservoir Crédit : EPA