Le chef de la sécurité nationale du ministère de la Justice, John Demers, part au milieu d’une enquête sur des saisies de documents

Le départ imminent de Demers intervient alors que le ministère de la Justice est sous le feu des critiques pour avoir recherché des dossiers électroniques de journalistes dans les principaux organes d’information nationaux, notamment le New York Times, le Washington Post et CNN, et ceux de certains législateurs démocrates dans le cadre d’enquêtes sur les fuites informations. Les législateurs comprenaient le représentant Adam Schiff, le plus haut démocrate du House Intelligence Committee.

Le porte-parole a déclaré que Demers s’attendait à l’origine à quitter son emploi le 20 janvier, lorsque le président Joe Biden a prêté serment.

Mais Demers a accepté de rester à son poste pendant plusieurs mois aux demandes répétées de la direction actuelle du département. Demers a dit pendant des mois à ses supérieurs qu’il partirait lorsque les vacances d’été de ses enfants commenceraient.

Lorsqu’on lui a demandé ce que Demers prévoyait faire ensuite, le porte-parole a répondu qu’il n’avait encore rien à annoncer.

Le DOJ a été critiqué non seulement pour avoir ciblé des journalistes et des législateurs avec des assignations à comparaître, mais aussi pour avoir obtenu des ordonnances de bâillon qui empêchaient les médias et les sociétés de données de divulguer publiquement ces demandes d’informations.

Le bureau de l’inspecteur général du DOJ, un chien de garde interne, enquête sur le ciblage des journalistes et des législateurs démocrates et de leur personnel par les citations à comparaître. Schiff, D-Californie, est président du House Intelligence Committee et a été l’un des plus fervents critiques de Trump. Un autre membre de ce panel, le démocrate californien Eric Swalwell, s’est également vu remettre ses métadonnées par Apple en vertu d’une citation à comparaître du DOJ en 2018, alors que le comité enquêtait sur les liens de Trump avec la Russie.

Biden a déclaré qu’il était « tout simplement, tout simplement faux » de saisir les dossiers des journalistes.

Dans une déclaration lundi sur les enquêtes, le procureur général Merrick Garland a déclaré: « Comme je l’ai déclaré lors de mon audience de confirmation, les considérations politiques ou autres inappropriées ne doivent jouer aucun rôle dans les décisions d’enquête ou de poursuite. »

« Ces principes qui ont longtemps été considérés comme sacro-saints par la main-d’œuvre de carrière du DOJ seront vigoureusement gardés sous ma surveillance, et tout manquement à les respecter sera sanctionné par une responsabilité stricte. »

« Il y a des questions importantes qui doivent être résolues dans le cadre d’un effort du département pour obtenir des dossiers relatifs aux membres du Congrès et au personnel du Congrès », a déclaré Garland.

« J’ai donc ordonné que l’affaire soit renvoyée à l’inspecteur général et j’ai pleine confiance qu’il mènera une enquête approfondie et indépendante. Si, à un moment quelconque, au cours de l’enquête, une action liée à l’affaire en question est justifiée, je n’hésiterai pas d’avancer rapidement. »

Garland a également déclaré qu’il avait chargé le procureur général adjoint « d’évaluer et de renforcer les politiques et procédures existantes du ministère pour obtenir les dossiers de la branche législative ».

« Conformément à notre engagement en faveur de l’état de droit, nous devons veiller à ce que tout le poids soit accordé aux préoccupations relatives à la séparation des pouvoirs à l’avenir », a déclaré le procureur général.