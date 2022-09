Watchara Phomicinda | Groupe MediaNews | The Riverside Press-Enterprise via Getty Images

Le haut dirigeant d’Amazon chargé de la santé et de la sécurité au travail quittera l’entreprise le mois prochain, a appris CNBC.

Heather MacDougall, qui a rejoint Amazon en 2019 en provenance de la Commission d’examen de la sécurité et de la santé au travail, quitte l’entreprise le 7 octobre, selon une note que John Felton, chef des opérations d’Amazon, a écrite aux employés lundi.

“Après avoir construit avec nous pendant plus de trois ans en tant que membre important de notre équipe de direction, Heather a décidé de poursuivre d’autres opportunités en dehors d’Amazon”, a écrit Felton dans la note de service, qui a été consultée par CNBC. “Je tiens à la remercier pour ses nombreuses contributions et je lui souhaite bonne chance pour la prochaine étape de son parcours.”

Un porte-parole d’Amazon a confirmé le départ de MacDougall.

MacDougall a supervisé la santé et la sécurité de la main-d’œuvre mondiale d’Amazon de plus de 1,5 million d’employés à une période cruciale. Au début de 2020, alors que Covid-19 se propageait rapidement, provoquant la fermeture temporaire d’entreprises et d’immeubles de bureaux, les employés de l’entrepôt et de la livraison d’Amazon ont continué à se présenter au travail alors que la demande des consommateurs augmentait pour une livraison rapide.

Les employés ont critiqué la réponse de l’entreprise au coronavirus, arguant qu’elle ne faisait pas assez pour les protéger au travail, et Amazon a fait l’objet d’un examen approfondi des taux de blessures dans ses entrepôts. Les travailleurs, les groupes de travail et les législateurs se sont plaints que l’entreprise donne la priorité à la vitesse par rapport à la sécurité, ce qui expose les employés à un risque de blessure plus élevé que ses rivaux. Les préoccupations en matière de sécurité au travail sont l’un des principaux moteurs de la récente vague de syndicalisation dans les entrepôts d’Amazon.

Amazon a contesté les informations faisant état de conditions de travail dangereuses. Pendant le mandat de MacDougall, l’entreprise s’est fixé des objectifs ambitieux pour réduire les blessures, notamment un plan visant à réduire de moitié les taux d’incidents enregistrables, une mesure de l’OSHA couvrant les blessures et les maladies, de moitié d’ici 2025. L’année dernière, Amazon s’est engagé à devenir le « meilleur employeur de la Terre », en l’ajoutant à sa liste de valeurs d’entreprise, alors même que l’agitation ouvrière s’intensifiait.

Avant son mandat chez Amazon, MacDougall a rempli deux mandats à la tête de l’OSHRC, une agence fédérale chargée d’examiner les différends en matière de santé et de sécurité au travail entre les employeurs et le ministère du Travail. Elle a été nommée à la tête de l’agence par l’administration Obama en 2013.

MacDougall a également noué des liens avec des organisations de sécurité de haut niveau pour redorer l’image de sécurité d’Amazon. En juin 2021, Amazon et le National Safety Council annoncé un partenariat visant à réduire les entorses et foulures couramment subies par les employés d’entrepôt.

Becky Gansert, qui occupe le poste de vice-présidente de l’exécution mondiale des spécialités, remplacera MacDougall à la tête de la santé et de la sécurité au travail mondiales. Gansert supervisera également Amazon Apprentissage et développement équipes chargées, entre autres, d'”améliorer l’expérience quotidienne” des magasiniers et des livreurs.

“La sécurité et l’expérience globale des associés sont des priorités étroitement liées, et Becky est particulièrement qualifiée pour nous faire avancer dans les deux”, a déclaré Felton.