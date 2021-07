Le chef de la secte NXIVM qui a recruté des esclaves évite la prison après avoir témoigné contre l’ex Keith Raniere

Un membre de la secte NXIVM qui a recruté des esclaves pour le gourou Keith Raniere a évité la prison après avoir témoigné contre lui.

Lauren Salzman, 45 ans, a été condamnée à une peine de prison par le juge du tribunal de district américain basé à Brooklyn, Nicholas Garaufis, et lui a ordonné d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêt général.

Lauren Salzman a été condamnée par le tribunal fédéral de Brooklyn à une peine de prison et lui a ordonné d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêt général Crédit : AP

Elle était une ancienne membre du cercle restreint du leader de NXIVM, Keith Raniere.

Les procureurs ont noté son témoignage « crédible et détaillé » contre son ex Raniere lors de son procès en 2019 comme motif de clémence.

Elle avait fait face à sept à neuf ans de prison après avoir plaidé coupable de racket.

Salzman était l’une des deux personnes à témoigner au procès de Raniere au sujet de la soumission à un rituel de marquage destiné à montrer la dévotion de ses esclaves envers lui.

Elle se souvient avoir dit : « Maître, s’il vous plaît, marquez-moi. Ce serait un honneur ».

Salzman a déclaré au tribunal qu’elle avait organisé d’autres marques en invitant des femmes chez elle, où elles devaient se déshabiller et s’asseoir les yeux bandés en cercle dans le cadre du rituel.

La première femme marquée, a-t-elle dit, « criait et couinait ».

« MASTER DE PREMIÈRE LIGNE »

Elle a également admis avoir gardé une femme enfermée dans une pièce pendant près de deux ans avec des caméras de surveillance devant la porte.

Salzman était connu comme un « maître de première ligne ».

Le groupe de huit femmes a été recruté par Raniere et considéré comme ses « esclaves » – mais ils ont également recruté leurs propres « esclaves », rapporte le New York Times.

Salzman a déclaré au juge: « Je n’ai pas assez de larmes pour voir à quel point je ressens de la tristesse, de la honte et des regrets à propos de mon temps avec Keith Raniere et de ma participation à ses initiatives illicites.

« Je ne peux même pas commencer à imaginer la douleur, les sentiments de trahison, les sentiments de violation et le traumatisme émotionnel durable que les victimes ont vécu. »

La mère de Salzman, Nancy, avait fondé NXIVM aux côtés de Raniere.

PACK VICIEUX

L’ancienne membre de NXIVM, Ivy Nevares, a déclaré à propos de Lauren: « Avec le recul, elle m’a préparé à me sentir en sécurité en présence d’un prédateur et de sa meute vicieuse.

« Elle a utilisé sa position et ses compétences pour essayer de me forcer à accepter mon exploitation et de le faire avec le sourire. »

Raniere purge actuellement 120 ans de prison pour des accusations de trafic sexuel, de travail forcé et de racket.

Il est accusé d’avoir dirigé un sinistre groupe de maîtres-esclaves appelé DOS où des femmes étaient affamées, marquées à l’aine, forcées à des actes sexuels et obligées de remettre des garanties dommageables telles que des photos nues.

» LA PLUS GRANDE ERREUR «

L’actrice de télévision Allison Mack a joué un rôle clé dans la secte et a été emprisonnée pendant trois ans plus tôt ce mois-ci après avoir plaidé coupable aux accusations d’avoir manipulé des femmes pour qu’elles deviennent des esclaves sexuelles.

Mack – mieux connue pour son rôle d’amie proche d’un jeune Superman dans la série « Smallville » – a demandé le crédit pour avoir coopéré contre Raniere.

Elle a été condamnée à une peine de trois ans de prison et à une amende de 20 000 $ pour son rôle dans l’affaire NXIVM.

Se consacrer au gourou du développement personnel « a été la plus grande erreur et le plus grand regret de ma vie », a-t-elle écrit dans une lettre déposée auprès du tribunal la semaine dernière.

Mack, 38 ans, faisait autrefois partie du cercle restreint de Raniere, dont le groupe attirait des millionnaires et des acteurs parmi ses adhérents.

Les procureurs ont déclaré qu’elle était devenue un « maître » pour les « esclaves » qu’elle avait ordonné « d’effectuer le travail, de prendre des photos de nu et, dans certains cas, de se livrer à des actes sexuels avec Raniere ».

Salzman était un ancien membre du conseil d’administration de NXIVM qui a plaidé coupable et a accepté de devenir un coopérateur du gouvernement Crédit : Reuters