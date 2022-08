Le chef de la santé prévient que le cas de poliomyélite pourrait être la «pointe de l’iceberg»

Le virus circulant à New York pourrait provenir de l’extérieur des États-Unis, où le vaccin oral est toujours administré, ont déclaré des responsables. Le vaccin oral contient un virus affaibli. Il est sûr, mais si un virus dérivé d’un vaccin circule dans une communauté, il peut infecter des personnes non vaccinées et propager la maladie.

En annonçant le cas, les responsables ont souligné que la personne infectée n’était plus contagieuse et ont déclaré que leurs efforts se concentreraient sur l’augmentation des taux de vaccination et sur la détermination si quelqu’un d’autre aurait pu être affecté.

Des responsables ont déclaré que la poliomyélite avait été trouvée dans des échantillons d’eaux usées du comté de Rockland prélevés en juin, avant que le cas de poliomyélite ne soit confirmé. Jeudi, ils ont déclaré que des preuves de la maladie avaient également été trouvées dans des échantillons d’eaux usées prélevés en juin et juillet dans deux parties “géographiquement différentes” du comté d’Orange, adjacent à Rockland.

“Les résultats”, a déclaré le département de la santé de l’État dans un communiqué de presse, “fournissent des preuves supplémentaires de la transmission locale – et non internationale – d’un virus de la poliomyélite”.

Rien n’indique que l’homme infecté dans le comté de Rockland soit la source de la poliomyélite trouvée dans les échantillons d’eaux usées, ont déclaré des responsables. L’enquête sur l’origine du virus se poursuit.

Étant donné que la vaccination à grande échelle s’est avérée être une stratégie de prévention efficace, les zones à faible taux de vaccination peuvent être particulièrement exposées au risque d’épidémie.