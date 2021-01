Le chef de la santé de l’UE défend le déploiement du vaccin COVID après des critiques

Le chef de la santé de l’UE a défendu le déploiement du vaccin COVID du bloc au milieu des critiques selon lesquelles il était trop lent et qu’il n’y avait pas assez de coups.

Les programmes de vaccination dans le bloc des 27 nations ont démarré lentement et certains membres de l’UE ont rapidement blâmé le bras exécutif de l’UE pour un échec perçu à fournir la bonne quantité de doses. En Finlande, les autorités sanitaires seraient mécontentes que le pays n’ait reçu qu’environ 40 000 doses en décembre, au lieu des 300 000 attendues.

Mais Stella Kyriakides, commissaire européenne à la santé, a déclaré que la stratégie vaccinale avait été soutenue par les 27 États membres.

« En juin, lorsque la stratégie a été lancée avec les États membres, il était extrêmement incertain de savoir si nous aurions un vaccin efficace et quels vaccins réussiraient », a-t-elle déclaré.

«Nous avons depuis, en six mois, construit un portefeuille de six vaccins candidats.

«Nous avons déjà approuvé celui de BioNTech / Pfizer et nous avons commencé les vaccinations dans les 27 États membres et l’EMA (Agence européenne des médicaments) est en train d’évaluer le vaccin de Moderna.

« Il ne s’agit pas d’un jeu de blâme. Il s’agit de lutter contre la pandémie. Nous ne sommes en concurrence avec aucun autre pays dans le monde. La seule compétition est contre le virus. »

L’UE a signé six contrats de vaccins avec Moderna, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Pfizer-BioNTech et CureVac. Mais depuis mercredi matin, seul le Pfizer-BioNTech a été approuvé.

Kyriakides a déclaré à Euronews que des vaccins supplémentaires pourraient être approuvés dans les deux prochains mois.

« Nous avons Moderna qui est maintenant évalué », a expliqué Kyriakides. « Et je pense que dans les un à deux prochains mois, nous aurons des demandes d’autorisation de mise sur le marché pour un ou deux vaccins supplémentaires, ce dont je ne suis pas sûr pour le moment.

Une décision sur l’approbation du vaccin Moderna est prévue pour mercredi.

Mais alors que les inquiétudes grandissent quant à l’efficacité à long terme des inoculations, Kyriakides a expliqué qu’il n’y a aucune preuve suggérant que le vaccin sera rendu inefficace par de nouvelles mutations du coronavirus, comme celle découverte au Royaume-Uni.

« J’ai discuté de la mutation avec l’ECDC (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies) et l’EMA. Il ne semble y avoir aucune preuve d’un impact sur l’efficacité du vaccin. Deuxièmement, il [UK mutation] est en effet plus transmissible et cela créera des problèmes pour les populations vulnérables. Il est important que les États membres soient conscients et prennent des mesures pour éviter de nouveaux verrouillages », a déclaré Kyriades.