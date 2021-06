Google s’attaque de manière importante au secteur de la santé, mais le vice-président de la santé de Google a déclaré qu’il ressentait plus de pression pour amener ses produits de santé à l’échelle de Google que pour apporter des revenus immédiats à l’entreprise.

David Feinberg, qui a rejoint Google dans un poste nouvellement créé en tant que vice-président de la santé il y a deux ans, a déclaré à plusieurs reprises mercredi qu’il ressentait une pression pour faire évoluer les produits, mais que les revenus ne faisaient pas partie de la plupart de ses discussions avec Google plus haut. UPS.

« La vraie pression est » est-ce que cela va vraiment aider des millions de personnes ? « », a déclaré Feinberg lors de la conférence virtuelle Health Tech du Wall Street Journal mercredi. « C’est l’échelle de Google ? C’est la pression. »

Cependant, il ne fait aucun doute que la société a un intérêt direct dans les soins de santé dans plusieurs unités commerciales. Par exemple, Google Cloud est partenariat avec HCA Santé, un fournisseur de soins de santé basé dans le Tennessee, pour développer des algorithmes basés sur les dossiers des patients dans le but d’améliorer l’efficacité et les résultats pour les patients.

L’entreprise a embauché Karen DeSalvo, responsable de l’administration Obama, dans l’entreprise en 2019. Elle a dirigé les efforts de l’entreprise contre le Covid-19 et a récemment annoncé que l’entreprise aidait à créer un appareil qui utilise l’IA pour détecter les affections cutanées.

Feinberg, qui a aidé avec le produit de notification d’exposition avec Apple pour Covid-19, a déclaré que le gros produit sur lequel la société se concentre est Studio de soins, son partenariat avec l’Ascension qui vise à organiser les dossiers électroniques des patients pour les professionnels de santé.

Feinberg a déclaré qu’il pouvait faire évoluer les produits de santé, notamment en utilisant la base Android massive d’utilisateurs de Google.

« Oui, il y a encore plus de pression pour avoir un impact mondial et quand je dis impact mondial, nous ne parlons pas de revenus, nous parlons de ce dépistage de la rétinopathie diabétique en Inde et en Thaïlande et comment pouvons-nous l’adapter au reste du monde. Grâce aux téléphones Android, nous avons la possibilité d’aider les personnes enceintes ou en âge de gestation ou de lire une radiographie. » Il a dit.

« Comment pouvons-nous obtenir cela dans le monde? C’est la pression, a-t-il poursuivi. « C’est une grande pression. Dans certains de nos domaines, nous pensons à la pression sur les revenus, mais je dirais que cela viendra très tard dans les discussions. »

Feinberg a déclaré que pour mettre ses produits à l’échelle, il avait besoin de deux choses : des partenariats et la confiance du public.

L’entreprise est confrontée à une bataille acharnée contre la désinformation sur des propriétés comme YouTube, ainsi qu’une méfiance généralisée à l’égard de la façon dont elle utilise les données des clients, grâce à son modèle commercial de publicité basé sur les données. (La publicité représente toujours plus de 80 % des revenus globaux d’Alphabet.) Feinberg a déclaré que la meilleure façon de lutter contre la désinformation en ligne était d’utiliser des informations « faisant autorité » – une stratégie que YouTube a maintenue au milieu des réactions négatives pour l’affichage des premiers vaccins et de la désinformation Covid-19.

