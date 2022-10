Le chef de la Royal Navy ordonne une enquête sur des allégations « odieuses »

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Le chef de la Royal Navy a ordonné une enquête sur des allégations « odieuses » de comportement inapproprié dans le service sous-marin.

L’amiral Sir Ben Key, le premier seigneur de la mer, a déclaré que les agressions et le harcèlement sexuels n’avaient pas leur place dans la Royal Navy, ajoutant que toute personne jugée coupable serait tenue responsable, quel que soit son rang.

Le chef d’état-major de la marine a répondu personnellement aux allégations sur Twitter.

Il a déclaré: «Je suis profondément troublé d’entendre des allégations de comportement inapproprié dans le service sous-marin et je tiens à rassurer notre peuple, et quiconque lit ceci, que toute activité qui ne respecte pas les normes les plus élevées que la Royal Navy se fixe. est totalement inacceptable et ne reflète pas fidèlement ce que devrait être la durée de vie.

« Ces allégations sont odieuses.

“Les agressions et le harcèlement sexuels n’ont pas leur place dans la Royal Navy et ne seront pas tolérés.

“J’ai demandé à mon équipe de direction d’enquêter de manière approfondie sur ces allégations.

“Quiconque est reconnu coupable sera tenu responsable de ses actes, quel que soit son rang ou son statut”, a-t-il déclaré.

La déclaration du First Sea Lord intervient après que des allégations ont été rapportées dans un journal national.

Le Daily Mail a déclaré que les sous-mariniers avaient compilé une «liste de viols en profondeur» dans laquelle les femmes étaient classées dans l’ordre dans lequel elles devraient être violées lors d’un événement catastrophique, et que les femmes étaient fréquemment criées dessus, appelées c *** et frappées avec des presse-papiers et des stylos .

S’adressant au journal, l’ancienne lieutenante Sophie Brook, 30 ans, a déclaré: “La meilleure chose que j’ai jamais faite a été de quitter la marine, mais je m’inquiète pour les femmes que j’ai laissées derrière moi. C’était juste une campagne constante d’intimidation sexuelle.

Elle a dit au journal qu’elle aimait le travail, mais a déclaré: “C’est juste dommage que le” club des vieux garçons “en fasse un endroit aussi hostile et misogyne.”

Le Mail a déclaré que Mme Brook avait quitté la marine lorsqu’elle avait fait l’objet d’une enquête pour avoir partagé des informations sensibles sur le mouvement de son sous-marin dans un e-mail.

Le journal a indiqué qu’elle avait démissionné en janvier mais avait été officiellement licenciée en juin et condamnée à une peine de prison avec sursis.

Un autre dénonciateur, qui occupait auparavant un poste de direction dans la flotte, a déclaré au Mail que les femmes sont constamment harcelées pour des relations sexuelles.

Le ministère de la Défense (MoD) affirme que, si la plupart des membres du personnel de la Royal Navy jouissent de carrières enrichissantes, pour certains, principalement des femmes, leur expérience a été affectée par un comportement sexualisé inapproprié.

Ils disent accepter qu’il faut faire plus et qu’ils améliorent les mécanismes de signalement des infractions sexuelles.

Plus tôt cette année, le ministère de la Défense a annoncé une politique de tolérance zéro à l’égard des infractions sexuelles alignant la Royal Navy, la RAF et l’armée sur une seule approche pour traiter les incidents dans le but de permettre aux services de mieux soutenir les victimes et d’obtenir justice pour elles.