Le chef de la RFU, Bill Sweeney, critiqué par le comité restreint du DCMS pour l’effondrement financier de Wasps et Worcester | Actualités du rugby à XV

Le directeur général de RFU, Bill Sweeney, a été critiqué par des députés

Le chef de la Rugby Football Union, Bill Sweeney, a été accusé de vivre dans une “tour d’ivoire” et des députés lui ont demandé s’il devait envisager de démissionner après l’entrée en fonction de deux clubs de Premiership.

Sweeney a comparu jeudi devant le comité restreint du Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) à Westminster, concernant l’échec financier de Wasps et Worcester.

Les deux équipes de Premiership sont entrées en fonction à 13 jours d’intervalle en octobre, toutes deux ayant été reléguées et suspendues de l’élite du rugby anglais au milieu des recherches de nouveaux propriétaires.

Sweeney a été critiqué par le président du comité restreint du DCMS, Julian Knight MP, pour l’échec de la RFU à modifier son test d’aptitude et d’honorabilité, même après que l’instance dirigeante nationale du sport a appris que l’ancien copropriétaire de Worcester, Colin Goldring, avait déjà été sanctionné par le Règlement sur les avocats. Autorité.

Knight a dit à Sweeney: “Il me semble franchement que vous semblez vivre isolé dans votre tour d’ivoire.

“Cette histoire est aussi vieille que les collines, permettant à quelqu’un dont vous découvrirez plus tard qu’il a été banni par la SRA d’une grande institution, de conserver la propriété d’un club de rugby, et vous ne l’interdisez même pas après l’avoir conduit dans le terrain?

“Vous, franchement, avez échoué dans ce cas, et la RFU aussi. Ne devriez-vous pas regarder votre propre position ?”

Sweeney a fait valoir que la modification du test de personne apte et convenable de la RFU était “remplacée par l’exigence principale qui était de travailler pour sauver le club”.

Le directeur général de Premiership Rugby, Simon Massie-Taylor, qui occupe ce poste depuis octobre 2021, a également fait l’objet de vives critiques de la part du comité restreint.

Knight a comparé la situation aux finances du football anglais, soulignant la gravité de l’échec financier de deux des 13 clubs de Premiership.

Le chef de la Premiership Rugby, Simon Massie-Taylor, a également affronté le comité de sélection du DCMS

“Si cela s’était produit en Premier League, ou même en championnat, ce qui est un cas de panier complet … ce serait effectivement quatre clubs”, a déclaré Knight.

“Si cela se produisait, le chef de la Premier League démissionnerait sur-le-champ. Je ne sais pas comment vous pouvez venir devant ce comité aujourd’hui et dire ce que vous avez dit avec un visage impassible, franchement.”

Massie-Taylor a souligné l’impact des “circonstances économiques extrêmes”, insistant sur le fait qu’il y avait des plans en place pour développer le jeu.

Worcester est entré en fonction le 5 octobre, la dette du club s’élevant depuis à plus de 30 millions de livres sterling.

Le groupe propriétaire de Wasps, qui est entré en fonction le 17 octobre, a plus de 100 millions de livres sterling de dettes.

Knight, continuant à critiquer à la fois Sweeney et Massie-Taylor, a ajouté : “J’ai eu affaire au football. Je pensais que c’était mauvais. Mais je n’ai jamais rien rencontré d’aussi chaotique que cela… le manque de soin et le manque de réflexion, envers les gens de votre propre jeu, pendant tout mon temps en tant que membre du comité restreint.”

“Worcester ne survivra pas sans conserver la part P”

Le comité du DCMS a été averti que Worcester ne survivrait sous aucune propriété sans conserver son action P.

La part P donne droit aux clubs à une tranche des revenus centraux de Premiership Rugby et les équipes reléguées de l’élite du rugby anglais peuvent la conserver pendant une saison, mais l’effondrement de Worcester dans l’administration les a laissés susceptibles de

perdre une source de revenus potentiellement essentielle en vertu d’un droit de préemption.

Alors qu’un consortium dirigé par l’ancien directeur général de Worcester, Jim O’Toole, a été choisi le mois dernier comme soumissionnaire préféré pour sauver le club par l’administrateur Begbies Traynor, le débat sur ce qui se passe avec leur part P se poursuit.

Carol Hart, responsable de la fondation communautaire Worcester Warriors, a souligné l’importance de la part P lors de sa comparution devant le comité DCMS jeudi.

Worcester a été relégué de la Gallagher Premiership en octobre

Hart a déclaré: “(L’ancien président de Worcester) Cecil Duckworth a passé 20 ans à créer de la valeur financière dans notre part P et si nous perdons la part P, le club ne survivra probablement pas sous aucun propriétaire.

“C’est mon opinion personnelle. Je pense que nous devons à l’héritage de Cecil et à l’héritage de la famille Allen de s’assurer que la part P est protégée.”

Robin Walker, un député de Worcester, a fait écho aux appels de Hart et a montré une lettre à Knight qui avait été écrite à Premiership Rugby et Rugby Football Union leur demandant de prendre en compte le “cas moral très solide” que le club Sixways doit conserver sa part P .

“Ce qui s’est passé ici n’est pas la faute du club de rugby, ou des gens du club de rugby et seulement des directeurs qui étaient là mais qui ne sont plus là”, a déclaré Walker au comité.

“J’ai ici une copie d’une lettre que je suis heureux de remettre au comité qui est allé à Premiership Rugby Limited et à la Rugby Football Union signée par les six députés de Worcester, les cinq maires actuels ou anciens de Worcester, tous chefs de départements et un certain nombre de joueurs qui les exhortent à permettre au club de conserver sa part P.

“Nous reconnaissons que PRL a un droit de préemption et une équipe qui est reléguée à la suite de l’administration, ils ont le droit légal de préempter mais dans ce cas, il y a un cas moral très fort pour dire que les gens de Warriors ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour remplir leurs obligations de rugby.”

Les guêpes sont entrées en administration 13 jours avant Worcester

Massie-Taylor a insisté sur le fait que laisser Worcester et Wasps conserver leurs actions P enverrait un mauvais exemple à ses équipes actuelles.

Massie-Taylor a déclaré: “Les actions P ne sont pas un droit perpétuel.

“Lorsque vous êtes relégué et que vous ne parvenez pas à vous présenter après une deuxième année, ces actions P peuvent être acquises auprès de vous, de sorte que tous les clubs, dans le cadre de leur pacte d’actionnaires, signent des droits de préemption où si un club entre en administration, le P des actions peuvent être acquises auprès d’eux par les autres clubs.

“Wasps et Worcester ont sciemment signé à cela. Bien que je comprenne parfaitement l’accent que certains soumissionnaires potentiels voulaient conserver cet actif dans le processus d’administration tout en se débarrassant d’autant de dettes que possible en termes de dette, je ne pense pas que est un message particulièrement fort à envoyer au reste de nos clubs que vous pouvez essentiellement entrer dans l’administration et conserver les actifs tout en vous débarrassant des passifs.”

Le député Walker a conclu que ses discussions avec le consortium O’Toole’s, l’acheteur préféré de Worcester, indiquaient qu’ils pourraient relancer le club sans sa part P.

“Après avoir parlé à certains des investisseurs potentiels, ils sont clairs sur le fait qu’ils essaieront de faire en sorte que cela fonctionne avec ou sans l’action P”, a-t-il déclaré.

“Ils s’assureront qu’il y a une équipe jouant dans le championnat qui aspire à revenir en Premiership grâce à la performance, mais évidemment, c’est une tâche beaucoup plus difficile si nous perdons le revenu qui vient avec la part P.”