Le chef de la prison des Philippines accusé du meurtre d’un journaliste

MANILLE, Philippines (AP) – Les autorités philippines ont déposé lundi des plaintes pour meurtre contre un haut responsable des prisons et un assistant qu’elles ont accusé d’avoir orchestré le meurtre d’un commentateur de radio dans un crime qui, selon elles, a montré comment le système pénitentiaire du pays avait été transformé en un ” organisation criminelle ».

Les plaintes ont été déposées contre le chef du Bureau of Corrections Gerald Bantag, qui a été suspendu de ses fonctions, le responsable de la sécurité des prisons Ricardo Zulueta et d’autres suspects clés dans la fusillade mortelle du 3 octobre contre Percival Mabasa. Le journaliste avait vivement critiqué Bantag et d’autres responsables pour des allégations de corruption et d’autres anomalies.

Mabasa, qui a utilisé le nom de diffusion Percy Lapid, fait partie des derniers travailleurs des médias tués dans un pays d’Asie du Sud-Est considéré comme l’un des plus dangereux pour les journalistes au monde.

Une déclaration conjointe lue lors d’une conférence de presse par de hauts responsables de la justice, de l’intérieur et de la police a déclaré que trois chefs de gangs enfermés dans la plus grande prison du pays sous le contrôle de Bantag avaient été sollicités pour rechercher un homme armé pour tuer Mabasa pour un contrat de 550 000 pesos (9 300 $).

Après le meurtre, cependant, le tireur, qui a été identifié par la police comme Joel Escorial, s’est rendu dans la peur après que des responsables gouvernementaux aient offert une récompense pour sa capture. Il a ensuite identifié publiquement un détenu, Jun Villamor, qui, selon lui, a été chargé par des chefs de gang détenus de l’appeler et d’organiser le meurtre de Mabasa. Les chefs de gang ont ensuite tué Villamor à l’intérieur de la prison en l’étouffant avec un sac en plastique prétendument sur ordre de Bantag et Zulueta, ont déclaré des responsables.

“Bantag avait un motif clair pour commettre les meurtres”, ont déclaré des responsables dans le communiqué.

Mabasa a été abattu pour ses révélations critiques contre le chef de la prison, et Villamor a été tué par des chefs de gang en prison pour dissimuler après avoir été publiquement identifié par le tireur comme le détenu qui a organisé le meurtre derrière les barreaux, ont-ils déclaré.

Bantag a nié toute implication dans les meurtres. Lui et Zulueta ont également été accusés du meurtre de Villamor. Aucun mandat n’a encore été émis pour leur arrestation, ont indiqué des responsables.

L’enquête sur les meurtres a révélé “la transformation malheureuse d’un pilier de la justice – le pilier correctionnel – en une organisation criminelle profonde, à grande échelle et systématique”, ont déclaré des responsables dans leur communiqué.

“Ce sera la cause de nombreuses réformes au sein du gouvernement et du renforcement des mécanismes actuels pour s’assurer que rien de cette nature ne se reproduira”, ont-ils déclaré.

Outre Bantag, Lapid avait également vivement critiqué l’ancien président Rodrigo Duterte, qui a supervisé une répression meurtrière contre les drogues illégales. Duterte a mis fin à son mandat turbulent de six ans en juin.

Les organes de surveillance des médias ont condamné le meurtre de Mabasa, affirmant que l’attaque souligne à quel point les Philippines restent meurtrières pour les journalistes.

Près de 200 journalistes ont été tués dans le pays depuis 1986, date du renversement du dictateur Ferdinand Marcos, selon le syndicat des journalistes. Le groupe a mené une manifestation mardi soir et a appelé le gouvernement à faire plus pour arrêter les tueries.

En 2009, des membres d’un puissant clan politique et leurs associés ont tué 58 personnes, dont 32 travailleurs des médias, lors d’une attaque de type exécution dans la province méridionale de Maguindanao qui a horrifié le monde.

Le massacre, lié à une rivalité politique, a démontré les dangers auxquels sont confrontés les journalistes aux Philippines, qui ont de nombreuses armes à feu sans licence, des armées privées contrôlées par des clans puissants et une application de la loi faible, en particulier dans les régions rurales.

Jim Gomez, Associated Press