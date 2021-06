Le chef de la prévention de la violence à Oakland et l’équipe de tournage ont failli être volés sous la menace d’une arme après que la police a averti que le crime était «hors de contrôle» – RT USA News

Deux voleurs armés ont tenté de bloquer une équipe de presse et, ironiquement, le chef de la prévention de la violence d’Oakland, en Californie, quelques heures seulement après que le chef de la police de la ville a mis en garde contre l’aggravation de la criminalité dans le cadre des coupes budgétaires de la police.

Les deux suspects se sont approchés de l’équipe de télévision alors qu’ils menaient une interview avec le chef de la prévention de la violence, Guillermo Cespedes, devant l’hôtel de ville lundi matin. Une bagarre s’ensuivit après que les deux hommes eurent tenté de voler la caméra de l’équipage. Un agent de sécurité armé est finalement intervenu et les suspects ont pris la fuite. Aucune blessure n’a été signalé.

Les deux suspects sont « toujours en suspens, » selon la police.





« Nos collègues menaient une interview à l’hôtel de ville d’Oakland lorsqu’ils ont été approchés par deux individus armés », Liza Catalan, porte-parole de NBC Bay Area, a parlé aux téléspectateurs du court clip qui a été diffusé, qui devait faire partie d’un segment sur la criminalité dans la ville. « Heureusement, nos collègues sont sains et saufs. »

L’interview de Cespedes fait suite à une conférence de presse donnée par le chef de la police d’Oakland, LeRonne Armstrong, qui a critiqué le conseil municipal pour avoir détourné 18 millions de dollars de fonds pour la police, dont une partie était destinée aux efforts de prévention de la violence dans la ville.

Armstrong a commenté l’augmentation des crimes violents – notant une augmentation de 90% des homicides par rapport à la même période l’année dernière – dans la ville et a déclaré que les réponses aux appels au 911 pourraient être retardées en raison de telles réductions.

REGARDEZ CECI: Le chef de la police d’Oakland, LeRonne Armstrong, prend la parole après que le conseil municipal a voté pour réduire des millions de dollars le budget de son département au milieu de la flambée de la criminalité. pic.twitter.com/2y4R78CU5Y – Breaking911 (@Breaking911) 28 juin 2021

« Le crime est hors de contrôle dans la ville d’Oakland », dit catégoriquement le chef de la police.

L’ironie du moment du vol de Cespedes n’est guère passée inaperçue des critiques sur les réseaux sociaux, et certains ont poussé l’histoire plus loin, l’utilisant pour critiquer les efforts des militants pour » Defund the Police « , un mouvement récemment popularisé aux côtés des manifestations de Black Lives Matter, cependant tous les deux Républicains et démocrates ont pris leurs distances.

La criminalité est «hors de contrôle» à Oakland, en Californie, alors que la ville dirigée par les démocrates finance près de 18 millions de dollars de leur police. Après l’audience, deux vols à main armée ont bloqué une équipe de presse interviewant le responsable de la prévention de la violence d’Oakland.pic.twitter.com/nKmWTUdQxB — Tommy Pigott (@TommyPigott) 29 juin 2021

« Cela arrive souvent aux équipes de tournage dans la Bay Area d’ailleurs. Je suis tellement content que mes collègues de NBC aillent bien », journaliste Kate Larsen tweeté en réaction.

Le point de discussion actuel de Dem est que les républicains sont * vraiment * ceux qui financent la police. Et s’il y a une ville dominée par le GOP, c’est bien… Oakland, CA. C’est bien, pourtant. L’AOC dit que tout cela n’est que « l’hystérie ». https://t.co/CUtI1aaEoQpic.twitter.com/OkkABSNHvk – Guy Benson (@guypbenson) 29 juin 2021

