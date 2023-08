Le chef de la Première Nation des Chippewas de Nawash demande un soutien aux opioïdes

Une communauté des Premières Nations de l’Ontario a officiellement déclaré l’état d’urgence en raison d’une crise des opioïdes.

« Au cours des cinq dernières années, nous avons eu plus de 45 décès liés à la crise des opioïdes », a déclaré la chef Veronica Smith, de la Première nation Chippewas de Nawash en Ontario, à CTV National News. « Si nous ne commençons pas à nous attaquer au problème, il ne fera qu’empirer. »

Le 26 juin, lors de la réunion du conseil des Chippewas de Nawash, la communauté a déclaré l’état d’urgence en raison du besoin écrasant de services et de soutien de la crise, a expliqué Smith.

Smith, qui a perdu son fils à cause d’une surdose de fentanyl, sait de première main les conséquences de cette crise sur les familles.

« Sa dépendance n’a tout simplement pas commencé du jour au lendemain. Il avait une dépendance de longue date qui, au fil des ans, s’est aggravée. Et la drogue empirait. Et les drogues deviennent de plus en plus addictives », a-t-elle expliqué.

« Je ne pense même pas qu’il ait réalisé à quel point le fentanyl était addictif. »

Smith a déclaré qu’elle avait plaidé pour que son fils obtienne une aide professionnelle, mais qu’il avait finalement succombé à sa dépendance.

« C’était très dur », a-t-elle déclaré.

« Nous savions ici dans notre communauté, au cours des dernières années, que nous avions un problème de toxicomanie », a-t-elle déclaré.

Tout au long de la propagation du COVID-19, Smith dit avoir vu sa communauté développer le besoin de soutien.

« Nous avons constaté une augmentation du besoin de services sociaux, les statistiques sur le bien-être de l’enfance ont augmenté, la violence familiale a augmenté. Et bien sûr, les dépendances ont également augmenté », a-t-elle déclaré.

« L’isolement social a vraiment joué un rôle sur les gens de la communauté. »

Une partie du problème, a déclaré Smith, est de convaincre les gens de commencer le processus de réhabilitation.

« Nous savons qu’il est très difficile pour les gens de suivre un traitement contre la toxicomanie, que vous devez généralement passer par une cure de désintoxication, vous devez passer par un examen médical, puis vous devez [hope] il y a un lit là-bas.

Smith dit que sa communauté réclame un soutien social et médical qualifié qui peut s’étendre à toute la famille des personnes touchées par la dépendance.

« Je pense que nous voulons d’abord et avant tout faire prendre conscience aux autres Premières Nations que nous ne sommes pas les seules Premières Nations en état de crise », a déclaré Smith. « Nous ne savons pas comment résoudre les problèmes nous-mêmes, alors nous cherchons de l’aide. Nous avons besoin de services concrets comme des centres de traitement, des services de suivi, des services de soutien par les pairs. Il y a un certain nombre de services dont nous avons besoin pour aider à faire face à cette crise de la toxicomanie.

Elle a ajouté que le travail doit s’étendre au-delà de la personne touchée par la dépendance, que toute la famille de la personne devrait également avoir accès à de l’aide.

Smith et sa communauté croient que la crise de la toxicomanie n’est qu’un « symptôme d’un problème beaucoup plus vaste ».

« Ce problème plus important est la colonisation », a-t-elle déclaré. « L’enlèvement de notre culture, l’enlèvement de nos terres et de nos identités. C’est de là que je pense que cette dépendance découle.

Une solution, dit-elle, pourrait consister à utiliser les connaissances autochtones traditionnelles.

Avec des fichiers de CTV National News et de la journaliste du cercle autochtone Donna Sound

«Nous avons des moyens et nous avons des médicaments et des cérémonies qui pourraient aider notre peuple dans le processus de guérison. Je pense que nous devons commencer à utiliser beaucoup plus nos propres voies et nos propres enseignements traditionnels et l’utilisation de nos aînés.

Alors que leur communauté se prépare à gérer cet état d’urgence, Smith sait que ce sera une bataille difficile.

« Nous avons tellement de travail à faire ici. Mais je suis simplement heureux que nous ayons des gens dans la communauté qui sont disposés, prêts et capables de nous aider à faire ce travail.