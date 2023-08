Le chef de la politique spatiale du Pentagone comparaît devant le tribunal de Harrogate après que des garçons ont été blessés dans une collision

Le chef de la politique spatiale des chefs d’état-major américains au Pentagone a plaidé non coupable de deux chefs d’accusation de blessures par conduite imprudente dans le North Yorkshire.

Benjamin Oakes, 46 ans, est accusé d’avoir causé une collision qui a blessé gravement deux garçons de 15 ans à l’extérieur du Ashville College à Harrogate.

Il a comparu devant le tribunal d’instance de Harrogate vendredi matin, où il a confirmé son nom et son adresse et a inscrit ses plaidoyers de non-culpabilité.

Oakes est un colonel de l’armée américaine qui a occupé divers postes de haut niveau et souvent sensibles pour le Pentagone et l’armée de l’air. Selon son profil LinkedIn, qui a été retiré peu de temps avant l’audience de plaidoyer, Oakes a été le chef de la politique spatiale pour les chefs d’état-major interarmées, un corps des plus hauts dirigeants des forces armées américaines.

Juste à l’extérieur de Harrogate se trouve RAF Menwith Hill, une base de surveillance électronique. La grande installation est exploitée conjointement par le Royaume-Uni et les États-Unis et compte une présence importante d’officiers militaires et de renseignement d’agences telles que le GCHQ du Royaume-Uni et la National Security Agency des États-Unis.

En 2017, le gouvernement britannique divulgué que les États-Unis avaient plus de 600 militaires, sous-traitants et civils travaillant à la base aux côtés de leurs homologues britanniques.

Oakes a été libéré sous caution sans condition avant son procès devant le tribunal de première instance de York en décembre.