Le chef de la politique étrangère de l’UE critique le ministre israélien lors des négociations sur Gaza à Bruxelles | Union européenne

L’un des plus hauts diplomates de l’UE a critiqué le ministre israélien des Affaires étrangères pour ne pas s’être engagé correctement dans un sommet à Bruxelles destiné à ouvrir la voie à un plan de paix au Moyen-Orient.

Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères, a déclaré aux journalistes qu’Israël Katz était venu à la réunion pour présenter des plans pour une île artificielle au large de Gaza et un chemin de fer vers l’Inde, des concepts qui n’ont rien à voir avec les pourparlers de paix.

Borrell a déclaré : « Nous avons eu le plaisir de regarder deux vidéos très intéressantes, l’une sur un projet d’île artificielle servant de port… et une autre sur un projet de construction d’une ligne ferroviaire reliant le Moyen-Orient à l’Inde, qui semblait également nous d’être très intéressant.

“Je pense que le ministre aurait pu mieux utiliser son temps pour s’inquiéter de la sécurité de son pays et du nombre élevé de morts au Moyen-Orient et du nombre élevé de morts à Gaza.”

Le chef de la politique étrangère de l’UE a déclaré qu’il était déterminé à rechercher une solution à deux États au Moyen-Orient, qu’Israël soit prêt ou non à y participer.

« La paix est un objectif très général, personne ne se dirait contre la paix ; à notre avis, nous devrions arrêter de parler de paix au Moyen-Orient mais parler de détails, de la solution à deux États », a-t-il déclaré. « Si Israël ne veut pas de solution, il lui sera difficile d’y participer… mais cela n’empêchera pas les autres d’y participer. »

Ses remarques interviennent un jour après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réaffirmé sa ligne dure contre la création de tout État palestinien au motif que cela poserait « un danger existentiel » pour Israël.

Faisant allusion à l’objectif déclaré d’Israël d’anéantir le Hamas dans sa guerre de trois mois dans la bande de Gaza, Borrell a déclaré aux journalistes : « Quelles sont les autres solutions qu’ils ont en tête ? Faire partir tous les Palestiniens ? Les tuer tous ? … La manière dont ils détruisent le Hamas n’est pas la bonne façon d’y parvenir. Ils scellent la haine pour des générations.

Katz et son homologue palestinien, Riyad al-Maliki, ont fait des apparitions séparées lors de la réunion mensuelle des ministres des Affaires étrangères de l’UE, à laquelle assistaient également leurs homologues d’Arabie saoudite, d’Égypte et de Jordanie, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe.

Katz est venu à la conférence pour demander à l’UE de se concentrer à nouveau sur la lutte pour libérer les quelque 130 personnes qui ont été capturées le 7 octobre par le Hamas et qui restent otages. « Nos courageux soldats se battent dans des conditions très dures pour atteindre ces deux objectifs : ramener nos otages et rétablir la sécurité des citoyens israéliens », a-t-il déclaré dans une brève déclaration avant de participer au sommet.

Les discussions se sont concentrées sur un document de discussion en 12 points sur l’établissement d’une solution à deux États.

Netanyahu a cherché à faire obstacle à la création d’un État palestinien tout au long de sa carrière politique. Néanmoins, son rejet de toute démarche visant à établir un État lorsque Israël mettra fin à son offensive contre Gaza a provoqué la consternation et a représenté sa réfutation la plus sévère à ce jour de la politique étrangère des États-Unis et de l’UE.

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE se sont alignés pour dénoncer le dirigeant israélien à leur arrivée au sommet de Bruxelles.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Micheál Martin, a déclaré que l’insistance de Netanyahu sur le fait qu’il n’y aurait pas de solution à deux États était inacceptable, tandis que Stéphane Séjourné, le nouveau ministre français des Affaires étrangères et européennes, a qualifié ses remarques d’inquiétantes.

“Tous ceux qui disent ne pas vouloir entendre parler d’une telle solution n’apportent aucune alternative”, a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a déclaré aux journalistes que la guerre ne pouvait plus continuer et qu’une solution à deux États était la « seule voie ».

« Nous sommes engagés dans plus de 30 ans de processus et voyons où cela nous a mené », a déclaré Safadi, faisant référence aux pourparlers de paix intermittents israélo-palestiniens depuis les années 1990. « Un moment de vérité est à nos portes. Devons-nous permettre à un programme raciste radical de dicter l’avenir ou nous réunir et dire que la voie est claire et que nous voulons la paix pour tout le monde ?

Le document de l’UE n’offre aucune solution ni aucun détail, mais suggère que lors d’une future conférence de paix, les participants devraient énoncer les « conséquences » pour les deux parties, selon qu’elles acceptent ou rejettent un plan approuvé par l’assemblée. Il ne précise pas quelles pourraient être ces conséquences, même si l’UE dispose de certains leviers potentiels.

Le bloc est un important fournisseur d’aide économique aux Palestiniens et a un vaste accord de coopération avec Israël qui comprend une zone de libre-échange. Certains responsables ont suggéré en privé que ce dernier arrangement pourrait être utilisé pour influencer Israël.