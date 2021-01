Le monde a besoin des États-Unis pour mener la lutte mondiale contre la pandémie de coronavirus, a déclaré le haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, exhortant le président élu Joe Biden à assumer ce rôle après que l’administration Donald Trump ait fait face à de vives critiques sur sa gestion de la pandémie.

«C’est la première crise mondiale dans laquelle le leadership américain a été absent et le monde a besoin du leadership américain», a déclaré Borrell à Reuters dans une interview publiée mardi, citant que les défis auxquels le monde est confronté exigeront «beaucoup de coopération et un beaucoup de ressources. »

Le chef de la politique étrangère du bloc a également souligné la nécessité de reconstruire les liens transatlantiques après «l’ère Trump», un appel qui a été repris par la chef de la Commission, Ursula von der Leyen, lors d’un débat lors de la session plénière du Parlement européen à Bruxelles.

S’adressant aux députés mercredi, quelques heures avant l’assermentation de Biden en tant que prochain président américain, von der Leyen a déclaré que l’UE était prête pour un nouveau départ avec son partenaire «le plus ancien et le plus fiable».

«Cette nouvelle aube en Amérique est le moment que nous attendons depuis si longtemps», a déclaré la présidente de l’exécutif européen, en exposant le nouvel agenda transatlantique «tourné vers l’avenir» de l’UE.

«Du climat à la santé, de la numérisation à la démocratie, ce sont des défis mondiaux qui nécessitent une coopération mondiale renouvelée et améliorée. Et l’Union européenne et les États-Unis doivent diriger par l’avant et amener avec nous une alliance de partenaires partageant les mêmes idées », a ajouté von der Leyen.