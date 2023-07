Le chef de la politique asiatique de la Maison Blanche, Kurt Campbell, déclare que le communisme est le moteur de la nouvelle politique de Xi Jinping

L’idéologie communiste chinoise est devenue le moteur de la campagne du président Xi Jinping pour faire du régime la puissance dominante du monde, selon le plus haut responsable politique des affaires chinoises de la Maison Blanche.

Kurt Campbell, le coordinateur du Conseil de sécurité nationale pour l’Indo-Pacifique, a déclaré dans une nouvelle interview approfondie que le nouveau système dictatorial émergent sous M. Xi constitue une menace pour l’ordre mondial démocratique dirigé par les États-Unis qui a produit une paix et une paix inégalées. prospérité.

Lors de nombreuses interactions récentes avec des responsables chinois, « le facteur idéologique occupe une place prépondérante », a déclaré M. Campbell au bulletin d’information en ligne The Wire China. « Certaines rhétoriques et certaines approches semblent plus sortir des années 1950 et 1960, que les allées et venues [2020]s. »

La Chine sous M. Xi a ravivé l’idéologie communiste pour les 98 millions de membres du Parti communiste au pouvoir. M. Xi a promu « le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère », ajoutant de la flexibilité à la pensée économique marxiste traditionnelle.

M. Campbell, ancien décideur politique chinois au Département d’État et au Pentagone dans les administrations précédentes, a également déclaré que l’engagement économique et politique sans entraves passé des États-Unis avec la Chine était une erreur. M. Campbell était hors du gouvernement en 2018 lorsqu’il a co-écrit un article dans la revue Foreign Affairs qui concluait que la politique américaine de 40 ans consistant à engager la Chine dans le but de modifier sa trajectoire politique était un échec.

Interrogé sur l’article, M. Campbell a déclaré que la politique d’engagement de plusieurs décennies qui a pris fin sous l’administration Trump avait été promue par des responsables américains avec « des objectifs trop ambitieux sur la façon dont la société chinoise allait changer et évoluer ».

« Nous étions probablement trop attachés à une sorte d’engagement commercial, et nous n’avons pas vu certains des nuages ​​​​se rassembler – ou avons choisi de ne pas le faire », a-t-il déclaré.

Une question intéressante concernant les relations américano-chinoises est « pourquoi il a fallu si longtemps aux États-Unis pour reconnaître que nous avions affaire à un concurrent qui cherchait à les saper de plusieurs manières », a déclaré M. Campbell.

Communiquer et rivaliser

M. Campbell dirige désormais une nouvelle politique de l’administration Biden visant à établir des communications plus étroites avec la Chine tout en continuant à concurrencer Pékin économiquement et militairement. La politique intervient au milieu des inquiétudes croissantes d’un conflit à propos de Taiwan, ou d’un type d’incident imprévu qui pourrait dégénérer en une guerre majeure, a déclaré M. Campbell.

La Chine, a-t-il noté, continue de rejeter les pourparlers entre militaires avec les États-Unis, mais est ouverte aux discussions sur l’économie mondiale et les questions climatiques. Le président Biden devrait également rencontrer M. Xi plus tard cette année dans le cadre de la nouvelle politique, a déclaré M. Campbell.

Le secrétaire d’État Antony Blinken et la secrétaire au Trésor Janet Yellen ont récemment effectué des visites séparées en Chine pour des entretiens, et John Kerry, envoyé présidentiel pour le climat, est actuellement en Chine.

M. Campbell a déclaré qu’il s’attend à de nouvelles interactions entre les responsables du Trésor et du département du Commerce dans les mois à venir.

La Chine reste ambivalente sur les pourparlers militaires directs, suspendus en août 2022 après le voyage de l’ancienne présidente de la Chambre démocrate Nancy Pelosi à Taïwan, en raison des inquiétudes concernant les « relations parti-armée » et des « inquiétudes quant à l’utilisation de ces mécanismes », a-t-il déclaré.

Mais M. Campbell a fait valoir que l’engagement était toujours la bonne voie: «Nous pensons qu’un ensemble d’interactions plus prévisibles et plus judicieux dans diverses sphères est dans notre meilleur intérêt, à la fois diplomatique et financier – et, espérons-le, à un moment donné du côté militaire. .”

M. Campbell a aidé à mettre en place des canaux de communication militaires américano-chinois, y compris un groupe consultatif maritime dans les années 1990. « Le défi a été que la Chine a généralement choisi de ne pas les utiliser pour toute une série de raisons », a-t-il déclaré.

Interrogé sur le dialogue économique et stratégique passé avec la Chine sous l’administration Obama qui, selon les critiques, n’a pas produit de résultats concrets, M. Campbell a déclaré que la centralisation du pouvoir de M. Xi avait anéanti des décennies de leadership collectif en Chine.

« Ce que nous avons vu, c’est cette centralisation et cette hiérarchie assez dramatiques dans le système chinois », a déclaré M. Campbell. « Pour vraiment apporter des changements sur n’importe quelle question, qu’il s’agisse du fentanyl, des patrouilles maritimes ou de la politique commerciale, il faut un niveau d’engagement extrêmement élevé. C’est ce que nous avons cherché à faire.

La sécurité d’abord

Les questions de sécurité dominent désormais la prise de décision à Pékin, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, a-t-il déclaré.

Les pourparlers actuels avec les responsables chinois impliquent un champ de discussion très étroit et impliquent principalement la « récitation des points de discussion » par les Chinois, a-t-il dit, ajoutant qu’il s’agit d’un changement substantiel par rapport au passé.

« À certains égards, cela rappelle une époque antérieure en Chine, où l’idéologie et la [Communist Party] ligne étaient d’une importance primordiale », a-t-il déclaré.

M. Campbell a raconté un échange récent avec un diplomate chinois qui lui a dit qu’il pouvait parler d’enfants ou de sports, mais que les discussions franches antérieures étaient interdites.

La nouvelle politique de détente américaine est donc menée avec prudence.

« Nous devons préciser que nous ne sommes pas un prétendant follement ardent », a-t-il déclaré. « Nous recherchons ces engagements parce qu’en tant que grande puissance, nous avons déjà été dans des situations comme celle-ci et à bien des égards, la Chine est nouvelle pour certains d’entre eux. »

Il a déclaré que l’armée chinoise reste une préoccupation majeure, car les actions de l’Armée populaire de libération ont été « provocatrices et dangereuses ». Les propres écrits de M. Xi ont sonné l’alarme à Washington depuis son arrivée au pouvoir en 2012.

« Ils impliquent des déclarations sur la création d’une domination sur les États-Unis dans le domaine de la technologie, bien avant que nous n’abordions ces questions », a-t-il déclaré. « Il a clairement énoncé, à la fois dans des documents internes et dans des déclarations externes, la nécessité pour la Chine de prendre des mesures rapides et massives pour se préparer à des scénarios militaires potentiels. »

L’expansion militaire prudente menée sous l’ancien président chinois Hu Jintao s’est transformée en une accumulation d’armes conventionnelles et nucléaires à grande échelle sous M. Xi. Le dirigeant chinois « a fait preuve d’un degré d’impatience et d’ambition vis-à-vis de Taïwan qui nous préoccupe », a déclaré M. Campbell.

M. Campbell a également déclaré que de nombreux experts chinois avaient eu tort de rejeter les inquiétudes concernant l’alliance croissante entre la Chine et la Russie. Construire des liens profonds avec Moscou est le projet le plus important de M. Xi en dehors de la construction du pouvoir national et de sa propre autorité, a-t-il soutenu.

L’accord conjoint sino-russe conclu dans les semaines qui ont précédé l’invasion de l’Ukraine par Moscou met en évidence les desseins «impériaux» des deux pays et «représente des croyances et des sentiments contraires aux nôtres», a déclaré M. Campbell.

Le tsar chinois de la Maison Blanche a déclaré que la nouvelle approche de M. Biden vis-à-vis de Pékin est basée sur la nécessité d’une relation continue avec les États-Unis, basée sur la reconnaissance que certaines des actions de la Chine « nécessitent un ensemble conséquent d’actions pour être repoussées ».

Interrogé sur le commentaire de Mme Yellen selon lequel une Chine forte et prospère est dans l’intérêt de l’Amérique, M. Campbell a déclaré : « Nous ne cherchons pas à renverser le régime chinois. Nous cherchons à contester [China] de nombreuses façons différentes. Nous essayons d’accroître notre propre capacité — notre propre capacité à être concurrentiels. Nous essayons de créer une certaine redondance à tous les niveaux. Nous sommes également conscients que des éléments de ce système d’exploitation mondial sont menacés. Nous cherchons à le stabiliser, le défendre et le sécuriser.

M. Campbell a noté qu’il n’y a pas si longtemps, les dirigeants chinois ont déclaré la fin de l’engagement avec les États-Unis. Puis, il y a quelques mois, cela a changé et les Chinois ont cherché à tenir des discussions, certaines visant à annuler les nouvelles limites américaines sur les exportations de technologies vers la Chine.

Le ralentissement de l’économie chinoise a également incité M. Xi à renouer des contacts avec les États-Unis, a-t-il ajouté.

Un problème central est que les actions de la Chine au sein du système commercial mondial, selon Washington, « ont été antithétiques pour bon nombre de nos partenaires et les États-Unis », a déclaré M. Campbell. « Ils augmentent probablement en intensité et en ténacité de manière préoccupante. »

Les préoccupations américaines concernant les activités économiques chinoises sont « dans tous les domaines », a-t-il dit, y compris les subventions ou la propriété intellectuelle forcée ou les transferts de technologie.

« Mais de plus en plus, ce que nous voyons est une idéologie d’État qui consiste à rechercher un avantage dans presque tous les domaines de rencontre », a déclaré M. Campbell. « C’est une réalité difficile à saisir et à développer une contre-stratégie pour y faire face, mais c’est exactement ce que nous essayons de faire. »