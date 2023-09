Le chef de la police suédoise met en garde contre les enfants qui rejoignent des gangs de tueurs

Le Premier ministre Ulf Kristersson a fait appel à l’armée pour réprimer une vague de crimes violents sans précédent

En Suède, les criminels ne se contentent pas de recruter et d’armer des enfants pour commettre leurs meurtres : les enfants cherchent désormais du travail dans les gangs comme tueurs à gages, a déclaré vendredi le chef de la police Anders Thornberg aux journalistes, après le mois le plus meurtrier que le pays ait connu depuis quatre ans. années.

Les explosions et les coups de feu sont devenus monnaie courante même dans les communautés aisées, a déploré Thornberg, révélant qu’il y avait eu 12 meurtres de ce type ce mois-ci, ce qui en fait le mois le plus meurtrier que le pays ait connu en quatre ans.

L’année dernière, 60 personnes ont été abattues en Suède – un record susceptible d’être battu cette année – et trois personnes ont été tuées au cours des 24 heures précédant la conférence de presse de Thornberg.

Les enfants qui se retrouvent dans des gangs reçoivent des armes et même l’adresse souhaitée pour que le meurtre ait lieu du «impitoyable« Des gangs contrôlant la pègre. En conséquence, le nombre d’enfants de moins de 18 ans détenus par les autorités suédoises a presque quintuplé entre août 2021 et le mois dernier.

L’officier supérieur de police Mats Lindstrom a confirmé les affirmations de Thornberg selon lesquelles des jeunes écrivent à leurs gangs préférés à la recherche d’emplois de tueurs à gages. Souvent, les victimes de ces meurtres perpétrés par des enfants sont également très jeunes.

Alors que les gangs sévissent en Suède depuis des années, leurs actes de violence – les uns contre les autres, contre les passants innocents et contre les enfants qu’ils manipulent – ​​ne semblent que s’accélérer. En seulement une semaine, en septembre, six personnes ont été abattues et une autre a échappé de peu à ce sort – tout cela dans les régions d’Uppsala et de Stockholm.

Thornberg a décrit la violence métastasante dans le pays comme «sans précédent», insistant sur le fait qu’il n’y a d’équivalent nulle part ailleurs en Europe – ni dans l’histoire suédoise.

Le Premier ministre Ulf Kristersson a pris la décision inhabituelle (pour la Suède) de faire appel à l’armée pour aider les forces de police débordées. »traquer» et vaincre les gangs, dans un discours télévisé en début de semaine. «La Suède n’a jamais rien vu de pareil. Aucun autre pays d’Europe ne connaît une telle situation», a-t-il déclaré, faisant écho aux propos du chef de la police.

Les lois suédoises ne sont pas conçues pour les guerres de gangs et les enfants soldats.

Le gouvernement comblera ces lacunes en donnant plus de pouvoirs à la police, en infligeant des peines plus longues aux criminels et en protégeant mieux les témoins qui témoignent contre eux, a promis le Premier ministre.

Alors que le gouvernement de Kristersson est arrivé au pouvoir avec pour mandat de réprimer la criminalité incontrôlée, ses politiques n’ont jusqu’à présent que peu fait pour diminuer le niveau de violence, alors qu’il en a imputé la responsabilité au «des politiques migratoires irresponsables et une intégration ratée» de ceux qui l’ont précédé – des politiques qui ont depuis été remplacées par des critères d’entrée plus stricts.