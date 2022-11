Le chef de la police sud-coréenne se sent “lourdement responsable” de la bousculade d’Halloween | Nouvelles du monde

Le chef de la police sud-coréenne a déclaré qu’il se sentait “lourdement responsable” de la bousculade qui a fait plus de 150 morts.

Quelque 156 personnes ont été tuées et 152 blessées lorsque des milliers de fêtards d’Halloween se sont retrouvés piégés dans une ruelle de 3,2 mètres de large dans le quartier d’Itaewon à Séoul samedi soir.

Une trentaine de blessés sont hospitalisés dans un état grave.

Image:

Des chaussures appartenant aux victimes sont disposées dans une salle de sport



Image:

Yoon Hee-keun, chef de l’Agence nationale de police



Yoon Hee-keun, chef de l’Agence nationale de police, a déclaré lors d’une conférence de presse que plusieurs appels avaient été passés à une hotline avertissant d’un accident potentiel.

Il a également admis que le contrôle des foules dans la zone était “inadéquat”, à la suite de révélations antérieures selon lesquelles seuls 137 policiers avaient été chargés de gérer la foule de plus de 100 000 personnes.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a également déclaré que la gestion des foules devait être améliorée.

Il a déclaré: “Nous devrions proposer des mesures de sécurité concrètes pour gérer la foule, non seulement dans ces rues où cette énorme catastrophe a eu lieu, mais à d’autres endroits comme les stades et les salles de concert où de grandes foules se rassemblent.”

La cause de l’écrasement n’est toujours pas claire, mais la police enquête sur des allégations selon lesquelles une poussée délibérée aurait pu être un facteur.

Il a également été affirmé qu’une foule massive de personnes avait envahi l’étroite ruelle pour voir une célébrité qui avait visité la région.

Image:

Des politiciens sud-coréens ont déposé des fleurs sur le site



Kong Ha-song, professeur de prévention des catastrophes à l’Université Woosuk de Corée du Sud, a déclaré à l’agence de presse Reuters que davantage de policiers et de fonctionnaires auraient dû surveiller les points d’étranglement potentiels.

Il a déclaré que l’écrasement aurait pu être évité s’ils avaient imposé des voies de circulation à sens unique, bloqué l’entrée de certaines voies étroites et fermé temporairement la station de métro d’Itaewon pour empêcher trop de personnes de se déplacer dans la même direction.

Parmi les morts se trouvaient 26 victimes étrangères – cinq d’Iran, quatre de Chine et de Russie, deux des États-Unis, deux du Japon et une de France, d’Australie, de Norvège, d’Autriche, du Vietnam, de Thaïlande, du Kazakhstan, d’Ouzbékistan et du Sri Lanka.