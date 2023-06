Le chef de la police sortant d’Oswego est remercié pour le service rendu au village – Shaw Local

Lors de son dernier jour en tant que chef de la police d’Oswego, Jeff Burgner a remercié la communauté pour sa confiance en lui.

« À cette communauté, je ne saurais trop vous remercier pour avoir toujours soutenu votre service de police et vos éloges et votre bonne volonté constants envers notre service de police et les hommes et les femmes de cette grande organisation », a déclaré Burgner lors de la réunion du conseil d’administration du village d’Oswego mardi. « Sans votre soutien et votre partenariat, ce service de police ne serait pas un succès. »

Mardi était son dernier jour en tant que chef de la police d’Oswego et il a été honoré pour ses 27 années de service au village lors de la réunion du conseil du village. Burgner a été embauché comme officier de police d’Oswego en 1996, est devenu détective en 2000 et a été promu sergent en 2004.

Il est diplômé de la Northwestern University’s Center for Public Safety School of Police Staff and Command en 2007 et a ensuite été nommé capitaine de police en 2010. Il a été nommé chef en 2014.

« Merci pour votre service », a déclaré le président du village d’Oswego, Ryan Kauffman, après avoir lu une proclamation l’honorant. « Votre leadership a été exemplaire. Vous laissez d’énormes chaussures à remplir pour le prochain chef. Votre mandat est incroyable. Merci beaucoup. Tu vas nous manquer. Je suis content pour toi personnellement, mais je suis triste de te voir partir.

L’administrateur du village d’Oswego, Dan Di Santo, a également fait l’éloge de Burgner.

« Le chef est la quintessence d’un joueur d’équipe », a-t-il déclaré. «Je lui rends hommage pour avoir aidé à rassembler le service de police, les travaux publics et la salle des fêtes en une seule famille sous l’égide du village d’Oswego. Je pense vraiment qu’au cours de son mandat, nous sommes devenus une seule organisation et je vous en donne beaucoup de crédit.

Burgner a supervisé la planification et la construction du poste de police ultramoderne du département, qui a ouvert ses portes en 2018.

« Il a dirigé le projet depuis sa création et a impliqué l’ensemble du département dans le processus de conception de la planification », a déclaré Di Santo. « Le bâtiment témoigne de son dévouement et de sa vision, s’adaptant à la croissance future d’Oswego et offrant un centre de formation précieux pour nos bureaux et d’autres services de la région.

Di Santo a également félicité Burgner pour avoir embrassé « le monde en évolution des services de police du 21e siècle ».

« Il a plaidé pour la justice, l’équité et la désescalade dans notre approche de l’application de la loi », a-t-il déclaré. « Il a soutenu la mise en œuvre de nombreuses nouvelles technologies pour aider le maintien de l’ordre. Il a reconnu l’importance des services de santé mentale pour nos agents et s’est fait le champion de leur bien-être.

Burgner a reçu un drapeau américain qui a volé pour la dernière fois mardi, son dernier jour en tant que chef de la police. Au cours de la réunion, le conseil du village a nommé le chef de police adjoint d’Oswego Jason Bastin comme chef de police par intérim.

Le village prévoit de nommer un nouveau chef de la police dans les mois à venir.