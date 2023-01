Le chef de la police philippine propose de démissionner à cause des flics liés à la drogue

MANILLE, Philippines (AP) – Le chef de la police nationale philippine a déclaré jeudi qu’il avait proposé de démissionner pour encourager près d’un millier d’autres hauts responsables de la police à faire de même pour regagner la confiance du public après l’arrestation de certains responsables de l’application des lois en raison de drogues illégales, entachant davantage la police. l’image notoire de la force.

Mercredi, le secrétaire à l’Intérieur Benjamin Abalos Jr. a appelé tous les généraux et colonels de la police à soumettre leurs “démissions de courtoisie” dans un geste radical pour améliorer l’image des forces de police après que les forces de l’ordre en première ligne de la répression de la drogue aient été surprises en train de se livrer au trafic de drogue.

Le général de police Rodolfo Azurin Jr. a déclaré lors d’une conférence de presse télévisée que ceux qui soumettraient leurs “démissions de courtoisie” – des offres de démission volontaire de la force – resteraient à leur poste à moins que le président Ferdinand Marcos Jr. ne décide d’accepter leur démission après une enquête. . Azurin a dissipé les craintes d’une perte massive de dirigeants qui pourrait paralyser la force de 227 000 membres.

Il a également défendu les hauts gradés de la police, affirmant que moins de 10 généraux sur plus de 100 faisaient actuellement l’objet d’une enquête pour des liens présumés avec des drogues illégales. Il a déploré que seuls quelques inadaptés ruinent l’image et la carrière d’une majorité d’officiers décents, y compris des centaines de colonels à part entière.

“Notre organisation est en procès ici”, a déclaré Azurin lors d’une conférence de presse télévisée à l’échelle nationale.

L’appel d’Abalos à la démission de hauts responsables de la police a suscité des questions et des inquiétudes car, pendant des années, un bureau disciplinaire interne de la police ainsi qu’une commission de police ont enquêté et aidé à poursuivre les agents accusés d’exécutions extrajudiciaires de suspects liés à la drogue, ainsi que ceux accusés de crimes et corruption dans le cadre de la campagne antidrogue du gouvernement.

D’autres ont déclaré que cette décision pourrait démoraliser les policiers qui font leur travail correctement.

“Bien que ce processus puisse être en dehors du mécanisme disciplinaire de la police nationale philippine, il sera entrepris en raison de l’exigence de la situation”, a déclaré Azurin.

Il a demandé à un comité de cinq membres, qui serait formé pour évaluer les liens possibles des généraux et des colonels de la police avec le trafic de drogues illicites, d’être juste et objectif.

L’image de la police nationale a pris un coup en octobre, lorsqu’un sergent de police a été arrêté pour trafic de drogue et pour avoir aidé à dissimuler près d’une tonne de méthamphétamines, un stimulant puissant et interdit à Manille. Un chef régional de la principale agence de lutte contre les stupéfiants du pays et ses hommes ont été impliqués dans un trafic de drogue effronté qui s’est produit dans son bureau en décembre.

Les arrestations alarmantes ont renforcé les inquiétudes concernant une force de police que l’ancien président Rodrigo Duterte a utilisée pour appliquer sa répression brutale contre la drogue, qui a fait plus de 6 200 suspects, pour la plupart pauvres, morts selon les estimations de la police et a déclenché une enquête de la Cour pénale internationale comme un possible crime contre l’humanité. .

Duterte lui-même avait un jour décrit les forces de police comme “pourries jusqu’à la moelle”, mais il a continué à mobiliser les forces de l’ordre dans tout le pays pour mener à bien sa campagne anti-drogue très dure. En 2017, il a ordonné à la police d’arrêter toutes les opérations anti-drogue au milieu des critiques croissantes après que des agents anti-stupéfiants voyous ont été accusés d’avoir étranglé à mort un homme d’affaires sud-coréen dans le principal camp de police de la région de la capitale. Il a ensuite autorisé la police à reprendre les raids anti-drogue.

Human Rights Watch a déclaré que l’appel à la démission des hauts responsables de la police pourrait aller à l’encontre de la campagne anti-drogue du gouvernement.

« C’est un stratagème cynique qui permet aux agresseurs d’échapper à toute responsabilité, notamment parce qu’Abalos a invoqué les failles de la justice pénale et des systèmes judiciaires pour tenter de justifier son idée », a déclaré Carlos Conde de Human Rights Watch.

Marcos Jr. avait déclaré qu’il poursuivrait la campagne anti-drogue de son prédécesseur mais qu’il le ferait différemment, notamment en se concentrant sur la réhabilitation des toxicomanes et en évitant l’usage excessif de la force.

Dans une interview avec l’Associated Press à New York en septembre, Marcos a redirigé ses critiques vers les forces de l’ordre lorsqu’on lui a demandé si Duterte était allé trop loin avec sa répression mortelle de la drogue.

“Ses gens sont parfois allés trop loin”, avait déclaré Marcos à l’AP. «Nous avons vu de nombreux cas où des policiers, d’autres agents, certains n’étaient que des personnages louches dont nous ne savions pas très bien d’où ils venaient et pour qui ils travaillaient. Mais maintenant, nous sommes allés après eux.

Marcos n’a pas pris de mesures agressives pour poursuivre ses prédécesseurs pour les tueries massives liées à la drogue. Il s’est associé à la fille populaire de Duterte, aujourd’hui vice-présidente Sara Duterte, dans une alliance qui a été reconnue pour l’avoir aidé à remporter la présidence lors des élections de l’année dernière.

Jim Gomez, Associated Press