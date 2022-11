Le chef de la police péruvienne Bob Pyszka prend sa retraite après 32 ans ; Sarah Raymond sera la prochaine chef – Shaw Local

Le chef de la police péruvienne, Bob Pyszka, a annoncé lundi qu’il prendrait sa retraite de la police péruvienne après 32 ans de service.

Pyszka est devenu chef de la police le 1er septembre 2021. Pyszka a déclaré qu’au moment de sa nomination, être chef de la police de la ville de Pérou était un objectif de carrière pour lui.

“J’aime non seulement être le chef de la police, mais aussi un officier de police de la ville de Pérou depuis plus de 32 ans”, a déclaré Pyszka dans un communiqué publié lundi. “Cependant, il arrive un moment pour lâcher prise et permettre à quelqu’un d’autre d’atteindre ses objectifs … et permettre à un nouvel officier de commencer sa carrière dans l’application de la loi.”

La chef adjointe Sarah Raymond sera assermentée en tant que prochaine chef de la police lors de la réunion du conseil municipal du lundi 21 novembre.

Le dernier jour de Pyszka en tant que chef sera le samedi 26 novembre.

