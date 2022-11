Le chef de la police par intérim d’Uvalde lors d’une fusillade dans une école se retire

DALLAS (AP) – L’officier d’Uvalde qui dirigeait le service de police de la ville lors de la réponse hésitante des forces de l’ordre à une fusillade dans une école primaire qui a tué 19 enfants et deux enseignants a démissionné, a déclaré jeudi une porte-parole de la ville.

Le lieutenant Mariano Pargas a quitté le département volontairement, mais il n’était pas immédiatement clair s’il avait pris sa retraite ou s’il avait démissionné, selon la porte-parole de la ville, Gina Eisenberg.

Pargas est le deuxième chef de police à laisser les forces de l’ordre dans les retombées depuis le massacre de mai, lorsque des centaines d’officiers ont attendu plus d’une heure pour affronter le tireur dans une salle de classe de la Robb Elementary School.

La ville a placé Pargas, qui dirigeait le département pendant la fusillade parce que le chef, Daniel Rodriguez, était absent de la ville, en congé administratif en juillet à la suite d’un rapport accablant des législateurs sur la réponse de la police. Son départ intervient quelques jours après qu’un nouvel enregistrement audio a mis en évidence que Pargas avait été informé qu’il y avait des enfants vivants dans une salle de classe avec le tireur une demi-heure avant que les agents ne pénètrent dans la pièce. Le conseil municipal devait envisager de le licencier lors d’une réunion spéciale samedi.

Lors d’une réunion mercredi du tribunal des commissaires du comté d’Uvalde, plusieurs membres de la communauté ont appelé Pargas à démissionner de sa place au sein du panel. Pargas, qui a été réélu au gouvernement du comté le 8 novembre, était absent de la réunion, rapporte Uvalde Leader-News.

Berlinda Arreola, dont la petite-fille de 10 ans Amerie Jo Garza a été tuée, a déclaré que Pargas devait faire “la bonne chose” et se retirer, selon CNN.

“Il était un lâche ce jour-là et il est lâche maintenant, qu’il ne pouvait pas montrer en face”, a déclaré Arreola.

Dans les mois qui ont suivi la fusillade, les responsables de l’État ont concentré le blâme sur le chef de la police du district scolaire, Pete Arredondo, affirmant qu’il avait pris des “décisions terribles” en tant que commandant sur place pour ne pas affronter le tireur plus tôt. Arredondo a été licencié en août, mais a déclaré qu’il ne se considérait pas comme le responsable et a supposé que quelqu’un d’autre avait pris le contrôle de la réponse de la police qui a finalement atteint près de 400 agents.

Des enregistrements audio publiés par CNN montrent que, alors que les officiers se massaient autour de l’école, un répartiteur a déclaré à Pargas qu’il y avait “huit à neuf” enfants encore en vie dans la salle de classe où le tireur était enfermé. On peut entendre Pargas reconnaître l’information, mais plus de 30 minutes se sont écoulées avant qu’une équipe tactique n’entre et tue le tireur.

Les autorités ont déclaré que le tireur avait tiré la plupart de ses tirs quelques minutes après son entrée dans la salle de classe, mais on ne sait pas s’il existe un décompte officiel du nombre d’enfants qui ont survécu dans la salle. Corina Camacho, dont le fils a été abattu et faisait partie des survivants, a déclaré à l’Associated Press que 11 enfants n’avaient pas été tués et que leurs familles essayaient de rester en contact. Des enfants ont publiquement raconté avoir fait le mort pour éviter d’être remarqués par le tireur.

Outre les évictions de Pargas et d’Arredondo, les familles des victimes et certains législateurs ont appelé ces derniers mois à la démission ou au limogeage du colonel Steve McCraw, chef du département de la Sécurité publique du Texas. Des images de caméras corporelles, une enquête législative et des reportages dans les médias ont montré que la police d’État avait joué un rôle plus important sur les lieux que ce que le département semblait suggérer au lendemain de la fusillade.

Quatre-vingt-onze soldats du DPS figuraient parmi les 376 agents des forces de l’ordre qui ont finalement répondu. Sept ont fait l’objet d’une enquête interne cet été, mais McCraw a défendu la réponse globale de son agence, affirmant qu’elle “n’a pas échoué” Uvalde.

Lors d’une réunion du conseil scolaire mercredi, Josh Gutierrez a été nommé chef de la police par intérim du district scolaire d’Uvalde. Gutierrez dirigera la poignée d’officiers qui ont été embauchés depuis la fusillade. Cinq agents qui faisaient partie de la réponse des forces de l’ordre se sont vu confier d’autres tâches en attendant le résultat d’une enquête sur leurs actions ce jour-là.

Le surintendant par intérim Gary Patterson a ouvert la réunion en parlant du courage dont ont fait preuve les familles des victimes. Patterson prend la place de Hal Harrell, qui a annoncé le mois dernier son intention de prendre sa retraite.

“Nous avons tout le respect du monde pour la façon dont vous avez géré les choses dans les pires circonstances possibles”, a déclaré Patterson.

Mercredi, les administrateurs du district scolaire ont également approuvé l’emplacement de la nouvelle école qui remplacera Robb Elementary, décidant qu’elle sera construite à côté d’une autre école à quelques kilomètres de là. Le conseil a décidé il y a des mois de démolir Robb Elementary, et le panel a recommandé mercredi qu’un comité soit formé pour décider de ce qui devrait arriver au site. ___

L’écrivain d’Associated Press, Jamie Stengle, a contribué à ce rapport. ___

Lisez la couverture complète d’AP sur la fusillade dans une école à Uvalde, au Texas : https://apnews.com/hub/uvalde-school-shooting

Jake Bleiberg, l’Associated Press