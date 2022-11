Le chef de la police par intérim d’Uvalde le jour de la fusillade à l’école se retire

Mais la vidéo des caméras de surveillance et du corps de la police a montré qu’en dépit d’être en charge de la police de la ville à l’époque, M. Pargas a attendu tranquillement et n’a pas tenté d’organiser des agents pour qu’ils renouent avec le tireur après qu’il ait tiré sur des agents et les ait fait s’éloigner des portes de la classe.

Il a fallu plus d’une heure avant que des agents de la patrouille frontalière entrent dans les salles de classe et confrontent le tireur, le tuant.

M. Pargas a déclaré à un comité d’enquête de la Texas State House qu’il pensait que Pete Arredondo, le chef de la police du district scolaire d’Uvalde, avait compétence sur l’incident et avait coordonné la réponse, qui a fini par inclure des centaines d’officiers de plus d’un douzaine d’agences.

Le comité a reproché à M. Pargas, en plus de M. Arredondo, de ne pas se coordonner avec d’autres agences. Après que le chef de la police en vacances, Daniel Rodriguez, a appelé M. Pargas et lui a dit de mettre en place un poste de commandement, M. Pargas a tenté de le faire dans un salon funéraire en face de l’école. “Cela n’a pas abouti à la création d’un poste de commandement efficace”, a déclaré le comité dans son rapport de juillet.