Le chef de la police japonaise démissionne suite à des manquements à la sécurité dans l’assassinat d’Abe

Itaru Nakamura, le commissaire de l’Agence de police nationale du Japon, a assumé la responsabilité des échecs et a annoncé son départ, marquant une décision rare d’un responsable national de l’application des lois de démissionner à la suite des défaillances d’une agence locale. Le cabinet devrait accepter la démission de Nakamura vendredi.

Les démissions ont souligné la profondeur de l’horreur du meurtre d’Abe et ses répercussions mondiales. La fusillade a secoué un pays avec des lois strictes sur les armes à feu où la violence armée est presque inconnue. Les dirigeants mondiaux qui avaient travaillé en étroite collaboration avec Abe ont exprimé leur choc face à son assassinat et ont salué ses efforts sur une longue période pour accroître l’influence internationale de son pays.

Le 8 juillet, un homme brandissant une arme artisanale grossière a tiré deux coups de feu sur Abe alors qu’il se débattait pour un candidat politique avant une élection nationale. Les balles ont touché Abe dans la région de son cou, près de sa poitrine, et il est mort d’une perte de sang moins de cinq heures après son arrivée à l’hôpital sans signes vitaux.

Selon le rapport d’enquête de l’Agence nationale de police publié jeudi, les responsables de la police de Nara avaient préparé un plan de sécurité laxiste avant l’événement et n’avaient pas correctement protégé Abe. Onizuka avait précédemment déclaré que la police de Nara avait été informée de la comparution d’Abe juste la veille – un préavis plus court que d’habitude pour un événement de campagne. Onizuka avait approuvé le plan de sécurité le jour de l’événement et n’avait aucune inquiétude à ce moment-là.