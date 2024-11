Le chef de la police d’une petite ville d’Oklahoma et l’ensemble du service de police démissionnent avec peu d’explications

Le chef de la police et trois agents qui composent l’ensemble du service de police de quatre personnes de la ville de Geary, dans l’Oklahoma, ainsi que deux des membres du conseil municipal de la ville ont démissionné sans trop d’explications.

L’ancienne chef de la police, Alicia Ford, n’a pas évoqué les raisons spécifiques des démissions de jeudi, mais a écrit dans un article sur les réseaux sociaux que la décision était difficile.

« C’est avec une grande tristesse que moi et le reste des policiers de Geary ne servirons plus cette communauté », a écrit Ford, « mais c’était la bonne décision pour moi et les autres policiers. »

Ford, sans plus de précisions, a encouragé les habitants de la ville de près de 1 000 habitants située à environ 80 kilomètres au nord-ouest d’Oklahoma City à se familiariser avec le conseil municipal « et à s’impliquer autant que possible dans la ville, en particulier en assistant aux réunions du conseil municipal. »

Ford n’a pas immédiatement répondu à un message téléphonique pour commenter samedi.

Une femme qui a répondu samedi à un appel téléphonique à un numéro indiqué pour le maire Waylan Upchego a répondu « pas pour le moment » lorsqu’un journaliste a demandé à parler avec Upchego au sujet des démissions.

La ville, dans un communiqué, a remercié l’ancien chef et les officiers tout en leur souhaitant bonne chance et a déclaré qu’un chef de police par intérim avait été choisi et que les bureaux des shérifs du comté de Blaine et du comté canadien aideraient à patrouiller la ville.

« Nous aimerions faire savoir à nos citoyens que nous menons nos activités comme d’habitude », selon le communiqué. « Si vous avez une urgence, veuillez contacter le 911 comme vous le feriez normalement et un agent sera envoyé pour vous aider. »

Les membres du conseil municipal Glen « Rocky » Coleman Jr. et Kristy Miller ont également annoncé leur démission, laissant le conseil de quatre personnes avec un seul membre en raison d’un précédent poste vacant.

Coleman a écrit sur les réseaux sociaux que ses valeurs ne correspondent pas à l’orientation de la ville et a déclaré que la communication entre l’administration et le conseil « manquait considérablement », mais n’a proposé aucune autre explication.

« Les membres du Conseil sont à peu près les derniers à savoir quelque chose », a écrit Coleman. « Il arrive souvent que je ne sache pas que quelque chose (est prévu) avant le début de la réunion. »

Miller n’a pas immédiatement rappelé un numéro indiqué pour elle.

La ville n’a pas identifié le chef par intérim, mais JJ Stitt – qui s’est décrit comme un vétéran des forces de l’ordre depuis 27 ans, comme député du comté, membre d’un groupe de travail enquêtant sur les crimes sur Internet contre les enfants et cousin éloigné du gouverneur Kevin Stitt. – a déclaré à The Oklahoman qu’il était le chef par intérim.

Stitt n’a pas répondu au numéro indiqué pour lui, mais a déclaré au journal qu’il espérait ajouter des agents dans les prochains jours. Il a déclaré qu’il avait « la capacité » de décrocher le téléphone et d’envoyer des agents expérimentés se rendre en ville pour l’aider.

«Je suis dans le jeu depuis longtemps», a déclaré Stitt.

Les démissions surviennent plus d’un an après tout le service de police de la petite ville de Goodhue, dans le Minnesota, a démissionné en raison de bas salaires.