Le policier qui a abattu et tué l’homme noir Daunte Wright lors d’un arrêt de la circulation à Brooklyn Center, dans le Minnesota, a démissionné, ainsi que le chef de la force. La mort de Wright a déclenché des manifestations, des émeutes et des pillages.

Kim Potter, un officier du service de police du Brooklyn Center, a annoncé mardi qu’elle démissionnait de son poste à la suite de la fusillade de dimanche.

Elle aurait pris son Taser pour son arme quand elle est allée le dessiner, et à la place, elle aurait tiré et blessé mortellement la jeune femme de 20 ans.





«J’ai adoré chaque minute passée à être policier et à servir cette communauté au mieux de mes capacités, mais je crois qu’il est dans le meilleur intérêt de la communauté, du département et de mes collègues policiers que je démissionne immédiatement». elle a écrit dans sa lettre de démission au maire du Brooklyn Center Mike Elliot.

Lors d’une conférence de presse mardi, Elliot a également annoncé la démission du chef de la police du Brooklyn Center, Tim Gannon, qui doit être remplacé par un vétéran de 19 ans de la force.

L’état d’urgence a été déclaré à Minneapolis et à Saint-Paul et des couvre-feux ont été imposés dans plusieurs parties de l’État lundi après que des émeutes et des pillages ont éclaté dans le Brooklyn Center après la mort de Wright.

