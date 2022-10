Le chef de la police du Met, Sir Mark Rowley, a pleuré après avoir lu un rapport historique qui révélait que les flics enfreignaient la loi

Le chef de la police du MET, Sir Mark Rowley, a déclaré qu’il avait pleuré après avoir lu un rapport historique qui révélait que les flics enfreignaient la loi et gardaient leur emploi.

Sir Mark a admis avoir «versé une larme» après avoir vu des brouillons avancés et avoir parlé à des officiers.

Le patron de la police rencontrée, Sir Mark Rowley, dit qu’il a pleuré après avoir lu un rapport historique qui a révélé que les flics enfreignaient la loi et gardaient leur emploi

Cela vient après que le patron de la force londonienne, qui a pris ses fonctions le mois dernier, a admis que des centaines de ses flics devraient être «expulsés» pour comportement criminel et honteux.

Le rapport accablant publié hier par la baronne Casey de Blackstock a conclu que les procédures d’inconduite du Met étaient racistes et sexistes.

Interrogé hier par Nick Ferrari, de la radio LBC, pourquoi ses officiers “s’en tirent ainsi”, Sir Mark a déclaré: “C’est horrible, n’est-ce pas, Nick, et en quelque sorte lire certaines des histoires et parler à certains officiers, c’est difficile pour pour ne pas vous faire monter la larme à l’œil, ce qu’ils ont rencontré et ce qui a été mal traité.

Il a ajouté que Dame Louise Casey a “fait un travail fantastique pour vraiment nous mettre sous la peau” et avait trouvé “nous avons été trop faibles, trop indulgents envers les normes qui devraient être, dans toute organisation sensée, dire que c’est un carton rouge”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été ému par les conclusions, il a ajouté: “La combinaison au cours des dernières semaines de voir des ébauches avancées du rapport et de parler aux officiers de l’organisation, j’ai versé une larme.”

L’ancienne commissaire Dame Cressida Dick a demandé à la baronne Casey d’enquêter sur la culture et les normes du Met après le meurtre de Sarah Everard par le flic Wayne Couzens.

Il a révélé que les récidivistes conservaient leur emploi, seuls 13 des 1 809 officiers et membres du personnel ayant plus d’une affaire contre eux depuis 2013 ayant été licenciés.