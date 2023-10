Le chef de la police du Kansas, qui a approuvé une descente contre des journalistes, démissionne

Le chef de la police d’une petite ville du Kansas qui avait dirigé les perquisitions d’un éditeur et de sa rédaction pour récupérer des informations publiques a démissionné, a confirmé un responsable à Presse associée.

Le maire de Marion, David Mayfield, a suspendu le chef de la police Gideon Cody jeudi, et le chef a démissionné lundi, a annoncé le maire lors d’une réunion du conseil municipal, selon Ruth Herbel, membre du conseil municipal de Marion.

Le maire et Hebel n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de confirmation de NBC News.

Le chef a utilisé sa force de cinq membres et l’aide des adjoints du bureau du shérif du comté de Marion pour lancer des perquisitions fondées sur un mandat dans la salle de rédaction de Marion County Record ainsi que dans les domiciles de son éditeur et de Herbel.

Un jour après le raid du 11 août, Joan Meyer, copropriétaire de Record, âgée de 98 ans, est décédée du stress causé par ce qui s’est passé, a déclaré plus tard son fils, l’éditeur du journal Eric Meyer.

Eric Meyer, éditeur de Marion County Record, s’adresse aux médias le 16 août 2023. KSNW

Cody a maintenu sa déclaration selon laquelle le mandat, signé par un juge local, était véridique, se basant sur sa conviction que la publication s’était livrée à un vol d’identité lorsqu’elle avait accédé aux dossiers du conducteur du restaurateur local Kari Newell.

Le chef a écrit dans un affidavit à l’appui de la demande de mandat que « le téléchargement du document impliquait soit de se faire passer pour la victime, soit de mentir sur les raisons pour lesquelles le dossier était recherché ».

Le mandat de perquisition, qui comprenait les lieux de publication, ainsi que les domiciles de l’éditeur et du maire adjoint, a été signé par la juge d’instance du tribunal de district du comté de Marion, Laura Viar.

Joan Meyer, copropriétaire du Marion County Record, injure les policiers à son domicile le 11 août. Record du comté de Marion

La base de données des dossiers de conducteur, cependant, est ouverte au public et renverra des informations sur tout conducteur titulaire d’un permis du Kansas avec son prénom et son nom, sa date de naissance et son numéro de permis de conduire.

La journaliste Phyllis Zorn a obtenu les dossiers après que le journal a reçu une information selon laquelle Newell avait été reconnue coupable de conduite en état d’ébriété en 2008, ce qui pourrait être un obstacle à l’obtention d’un permis d’alcool pour son restaurant.

Newell a soulevé la question des journalistes qui ont fouillé ses antécédents lors d’une réunion du conseil municipal cet été. Puis les raids ont eu lieu.

Herbel a qualifié la perquisition de son domicile d’« illégale ». Les organisations de défense de la liberté de la presse ont prononcé des déclarations formelles de condamnation à l’encontre du chef et des autres forces de l’ordre impliquées dans les perquisitions.

« Rien ne semble justifier l’ampleur et le caractère intrusif de la perquisition… et nous craignons qu’elle n’ait violé la loi fédérale », a déclaré le Comité des journalistes pour la liberté de la presse dans une lettre adressée au chef du gouvernement en date du 13 août. .

Une pile de l’édition Marion County Record le 16 août 2023, à la suite de la descente de police dans les bureaux du journal à Marion, Kan. John Hanna / Dossier AP

Le procureur du comté de Marion, Joel Ensey, a finalement demandé à la police de restituer les biens saisis lors des perquisitions, affirmant que la police de Marion ne disposait pas de suffisamment de preuves pour justifier les perquisitions.

Le mois dernier, la Commission du Kansas sur la conduite judiciaire évaluait la viabilité de la plainte d’un citoyen contre Viar pour son approbation du mandat de perquisition.

Cody a d’abord répondu aux réactions négatives contre les raids en reconnaissant le rôle constitutionnellement protégé du journalisme aux États-Unis et le seuil plus élevé de perquisition dans les affaires impliquant des publications d’information.

Mais il a également déclaré par courrier électronique que les mandats de perquisition étaient fondés et justifiés car les journalistes visés étaient soupçonnés de participer aux « actes répréhensibles sous-jacents ».

Le chef n’a pas répondu directement lorsqu’on lui a demandé le 12 août quelle serait sa réaction s’il perdait son emploi à cause de cette affaire.

Mais il a déclaré dans un communiqué : « Je pense que lorsque le reste de l’histoire sera rendu public, le système judiciaire mis en cause sera justifié. »