Le chef de la police du Colorado en congé dans le cadre d’une enquête sur le viol présumé d’une adolescente à son domicile

Un chef de la police du Colorado a été mis en congé administratif après que son beau-fils et trois hommes ont été accusés d’avoir violé une jeune fille de 17 ans chez lui alors qu’il dormait à l’étage.

Le la ville d’Ouray a annoncé Lundi, le chef de la police Jeff Wood resterait en congé « en attendant l’issue de la procédure pénale pour viol présumé » lors d’une fête en mai 2023 que le beau-fils a organisée au domicile de Wood.

La ville n’a pas précisé la raison exacte pour laquelle Wood a été invité à démissionner, mais cette décision intervient plus d’une semaine après qu’un homme a tenté en vain d’étouffer les reportages d’un journal local sur le crime présumé en volant des piles de papiers dans ses étagères, amplifiant au contraire l’histoire à l’attention de tout le pays.

La ville avait précédemment déclaré qu’elle surveillait l’affaire et les liens familiaux de Wood depuis que Wood avait été informé pour la première fois de l’enquête en juillet 2023.

Wood n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Post.

Son beau-fils, Nate Dieffenderffer, 18 ans, a été arrêté en décembre avec Gabriel Trujillo, 20 ans, et Ashton Whittington, 18 ans, pour agression sexuelle, une affaire traitée par le Bureau d’enquête du Colorado.

Dieffenderffer est accusé d’avoir déclenché une horreur de viol collectif qui a duré toute la nuit après qu’un invité de 17 ans à une fête qu’il organisait au domicile de Wood se soit évanoui d’ivresse.

Le viol présumé a eu lieu au domicile du chef de la police Jeff Wood lors d’une fête organisée par son beau-fils. Ville du comté d’Ouray

Le beau-fils du chef de la police l’a retenue alors qu’elle tentait de riposter et de crier avant que lui et Trujillo ne la traînent dans la salle de bain et ne la maltraitent violemment à tour de rôle, selon un affidavit d’arrestation.

Whittington n’aurait pas participé mais n’est pas intervenu.

Le lendemain matin, le survivant s’est réveillé nu et a attrapé un sweat-shirt dans une pile de linge, qui s’est avéré appartenir à Wood. Son ADN a été révélé lors d’une enquête ultérieure, mais pas en quantité significative pour refléter un acte répréhensible.

Le violeur accusé Nathan Dieffenderffer, alors âgé de 17 ans, est le beau-fils de Wood. Bureau d’enquête du Colorado

Selon la victime, le chef de la police était chez lui tout le temps, mais il a dormi pendant les heures de torture.

Wood a déclaré au Post la semaine dernière qu’il « avait été informé pour la première fois [the rape allegations] environ deux mois après que l’incident aurait eu lieu.

“Je m’attends à être appelé comme témoin au procès, donc je pense qu’il n’est pas approprié de commenter la plausibilité des allégations de la jeune femme à ce stade”, a déclaré Wood dans un communiqué par courrier électronique.

Des centaines de journaux ont été volés le matin où le Plaindealer du comté d’Ouray a publié un article en première page sur les allégations de viol. Comté d’Ouray Plaindealer

Les accusations sont devenues largement connues lorsqu’un propriétaire de restaurant local a volé des centaines d’exemplaires du Ouray County Plaindealer le 18 janvier, le matin où il a publié un article en première page sur ces horribles accusations.

Paul Choate, 41 ans, a accusé le Plaindealer d’avoir tenté de tirer profit de l’histoire et a affirmé sur les réseaux sociaux qu’il avait réussi le braquage pour protéger la victime.

Étonnamment, Choate ne semble avoir aucun lien avec la police, Wood, son beau-fils ou les trois autres hommes cités dans l’affaire pénale.

Cette affaire bouleversante avait déclenché d’intenses appels de la part de la communauté pour que Wood démissionne.