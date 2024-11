Le chef de la police d’Ocean City, Ross Buzzuro, annonce sa retraite après plus d’une décennie au service de la ville

Après plus d’une décennie au service de la ville d’Ocean City, Maryland, le chef de la police Ross Buzzuro a annoncé sa retraite, le capitaine Michael Colbert assumant le rôle de chef par intérim à compter du 1er novembre 2024.

Le chef Buzzuro supervise le service de police d’Ocean City (OCPD) depuis 11 ans. Le département comprend près de 100 agents à temps plein, plus de 100 agents saisonniers et aides à la sécurité publique, ainsi qu’environ 20 employés civils, a indiqué la ville d’Ocean City dans un communiqué de presse du 31 octobre.

En tant que chef de la police, Buzzuro a développé et mis en œuvre des initiatives d’application de la loi et des stratégies de prévention du crime, a créé des partenariats organisationnels et communautaires, supervisé les commandements opérationnels et géré le budget de plusieurs millions de dollars du département, indique le communiqué.

Les zones d’événements spéciaux d’Ocean City parmi les innovations au cours du mandat du chef

Le chef du service de police d’Ocean City, Ross Buzzuro, s’adresse à une foule lors de la cérémonie du défilé des frères du 11 septembre. La cérémonie rend hommage à ceux qui ont été touchés par les attentats du 11 septembre 2001.

En outre, parmi ses contributions notables, le chef Buzzuro a mené la charge contre les événements automobiles non autorisés, travaillant avec diligence avec les dirigeants de la ville pour faire progresser la législation en faveur d’une zone d’événements spéciaux qui améliore la sécurité et applique des réglementations plus strictes pendant les périodes de forte circulation.

« Ce fut un honneur de servir les résidents et les visiteurs d’Ocean City et de travailler aux côtés des hommes et des femmes dévoués du service de police d’Ocean City », a déclaré le chef Buzzuro. « En tant que visiteur de longue date et propriétaire de la communauté, ce fut un privilège d’exercer les fonctions de chef de la police. »

« Bien que doux-amer, c’est le bon moment pour moi de m’éloigner pour permettre à la transition de se produire avant la saison estivale. Je suis reconnaissant de clôturer ce chapitre de ma carrière et j’attends avec impatience un nouveau chapitre de ma vie », a déclaré Buzzuro. de sa retraite.

Maire Meehan : Buzzuro « le bon chef au bon moment pour Ocean City »

Ross Buzzuro, chef de police du service de police d’Ocean City, prononce un discours lors de la cérémonie d’inauguration des travaux de la sous-station du centre-ville de l’OCPD, le lundi 8 juillet 2024, dans les rues Somerset et Baltimore à Ocean City, Maryland. La nouvelle installation comprendra des bureaux ultramodernes, des espaces de réunion, des salles d’entretien, un garage de réparation de vélos, un espace de stockage pour l’unité de vélos et un hall public. Le troisième étage accueillera les employés municipaux.

Selon le communiqué, la carrière du chef Buzzuro dans l’application des lois s’étend sur près de 40 ans, commençant en 1985 en tant qu’élève-officier de police dans la ville de Baltimore. Au fil des années, il gravit les échelons. Diplômé de l’Académie nationale du Federal Bureau of Investigation et de l’Institut d’incendie et de sauvetage de l’Université du Maryland, le chef Buzzuro a dirigé les divisions d’application spéciale, de patrouille, d’enquêtes criminelles et d’enquêtes internes de la ville de Baltimore.

« Le chef Buzzuro était le bon chef au bon moment pour Ocean City », a déclaré le maire d’Ocean City, Rick Meehan. « J’ai le chef en plus grande estime et je tiens à le remercier pour son dévouement envers le ministère et notre communauté. »

La ville d’Ocean City mènera une recherche nationale pour le poste vacant de chef de la police, indique le communiqué.

Le chef par intérim, Michael Colbert, est un capitaine de longue date du département, supervisant chaque division du département. Au cours de cette période de transition, le département continuera de se concentrer sur la sécurité publique, une police proactive et des partenariats solides avec la communauté, a déclaré la ville dans son communiqué.

