Le chef de la police d’une ville française sous le choc d’une attaque contre le domicile de son maire a déclaré à Sky News que ses officiers étaient impliqués dans « une guerre » contre des émeutiers « qui sont là pour nous tuer ».

Eric Vergne a mené la riposte à une attaque qui a choqué la nation française.

Une voiture en feu a été conduit devant la maison de banlieue de Vincent Jeanbrunle maire de L’Hay-les-Roses aux premières heures du dimanche matin.

M. Jeanbrun n’était pas chez lui à ce moment-là, mais sa femme a été contrainte de fuir le domicile avec leurs deux jeunes enfants. Elle s’est fracturée la jambe lors de sa fuite.

M. Vergne a participé à un événement de solidarité avec le maire de la ville.

Il a déclaré: « Les gens parlent d’émeutes, mais pour ceux d’entre nous qui doivent faire face à tout cela, ce ne sont pas des émeutes – c’est la guerre.

« Les gens qui se tiennent devant nous sont là pour nous tuer.

« Ils ont des cocktails Molotov, ils ont des pavés, ils arrivent à moins de trois mètres devant nous. Ils ont d’énormes pavés qu’ils nous lancent pour essayer de nous tuer. Ils ne veulent pas jouer avec nous. Ils sont là pour nous tuer. »

Poste de police devant le domicile endommagé du maire de l’Hay-les-Roses Vincent Jeanbrun





Après l’attaque du domicile familial Jeanbrun, le parquet a ouvert une enquête formelle pour tentative de meurtre. Mme Jeanbrun a subi une intervention chirurgicale et, selon son mari, il est peu probable qu’elle marche avant plusieurs mois.

Quelques heures après l’attaque, la ville a été visitée à la fois par le Premier ministre, Elisabeth Borne, et le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

M. Vergne a déclaré que ses officiers étaient déterminés à faire respecter la loi et à rétablir l’ordre dans la région. L’Hay-les-Roses est normalement une ville tranquille. Une résidente, qui vit ici depuis 45 ans, nous a dit qu’elle n’avait jamais vu un tel crime se produire.

« Nous devons leur montrer que la république est plus forte », a-t-il déclaré. « Nous devons avoir une présence. Nous devons être prudents.

« Nous ne devons pas nous laisser envahir par la haine et la colère. Nous devons les arrêter, les juger puis leur montrer que nous respectons les lois et que rien n’est plus fort que la république. »

Des violences majeures se sont propagées dans les zones urbaines de France ces derniers jours à la suite de la fusillade par la police d’un adolescent non armé à Nanterre.