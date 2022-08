Le chef de la police d’Halifax dit qu’il est «inconcevable» qu’ils n’auraient pas considéré l’alerte lors d’une fusillade de masse

Le chef de la police régionale d’Halifax dit qu’il savait que le système d’alerte d’urgence était un outil que la police aurait pu utiliser lors de la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse en 2020 – et si le tireur s’était rapproché de la ville, c’est «inconcevable», ils n’auraient pas envisagé d’utiliser ce.

Le chef Dan Kinsella a pris la parole jeudi après-midi devant la Commission des pertes massives menant l’enquête sur le massacre d’avril 2020 où un homme armé a tué 22 personnes dans toute la province.

La webdiffusion des débats peut être vu ici.

L’avocate de la Commission, Rachel Young, a demandé à Kinsella de développer la longue liste de questions qu’ils avaient envoyées à la police d’Halifax le mois dernier, y compris le sujet du système Alert Ready.

Lorsqu’on lui a demandé si la police d’Halifax aurait envoyé une alerte au sujet du tireur s’il avait traversé leur territoire, Kinsella a déclaré que le meilleur moment pour envisager une alerte publique aurait été “beaucoup plus tôt” dans la fusillade de 13 heures.

“Il y a eu plusieurs moments dans le temps où je pense qu’il aurait pu être utilisé”, a déclaré Kinsella. “C’est vraiment inconcevable que nous n’y ayons pas pensé.”

Kinsella a ajouté que HRP aurait toujours pesé la situation et l’impact qu’une alerte aurait sur le public et les officiers, mais cela aurait été une option “en particulier si nous avions reçu un appel de l’EMO”, a-t-il déclaré.

Au moment du massacre, tous les services de police de la Nouvelle-Écosse ont dû envoyer une demande d’alerte et le texte qui l’accompagnait au bureau provincial de gestion des urgences.

Le directeur exécutif provincial de l’EMO, Paul Mason, a déclaré à la commission qu’un de leurs employés avait tenté de parler avec la GRC le matin du 19 avril pour vérifier s’ils voulaient qu’une alerte soit envoyée, mais n’a pu joindre personne. Finalement, le membre du personnel a appelé un officier qu’il connaissait et est passé par là.

À 11 h 20 TA, la GRC a appelé l’OMU pour demander l’utilisation du système d’alerte, mais Mason a déclaré qu’elle n’avait suggéré aucun message. Peu de temps après, le tireur a été tué.

Au lieu de demander une alerte, la GRC a tweeté tard le 18 avril au sujet d’une plainte pour armes à feu à Portapique. Ils se sont de nouveau tournés vers Twitter le lendemain vers 8 heures du matin pour signaler qu’il s’agissait d’un incident de tireur actif. La GRC n’a divulgué le fait que le tireur conduisait une fausse voiture de police qu’à 10 h 17 le 19 avril. Une image du véhicule a été publiée sur Twitter.

Des enquêteurs de la police régionale s’entretiennent à l’extérieur de l’Atlantic Denture Clinic le 20 avril 2020 à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. La clinique appartenait à Wortman. (Tim Krochak/Getty Images)

Bien qu’une alerte n’ait jamais été utilisée pour la police en Nouvelle-Écosse avant la fusillade, Kinsella a déclaré qu’il savait qu’elle pouvait être utilisée dans des situations de tireur actif.

Plusieurs membres du personnel et agents de la GRC ont déclaré qu’ils n’avaient aucune idée que le système national Alert Ready qui est utilisé pour les événements météorologiques majeurs ou les alertes Amber pourraient également être utilisés pour le maintien de l’ordre.

Les Néo-Écossais ont immédiatement commencé à demander pourquoi la GRC avait choisi de diffuser des informations sur Twitter plutôt que d’utiliser le système d’alerte, qui aurait envoyé des informations sur les téléphones portables des gens. Beaucoup ont souligné que le service Internet est inégal dans le centre et le nord de la Nouvelle-Écosse et que l’utilisation de Twitter n’est pas répandue.

Les membres de la famille de certaines des neuf personnes tuées le 19 avril 2020 ont déclaré que leurs proches auraient pu être sauvés s’ils avaient su qu’il y avait un tireur actif conduisant une réplique de voiture de police en liberté.

La police régionale d’Halifax et la GRC ont depuis été formées sur le système Alert Ready et sont maintenant en mesure d’émettre directement leurs propres alertes.

Le chef “a refusé” de rencontrer la commission jusqu’à présent

Kinsella avait refusé plusieurs demandes de la commission d’être interrogé et n’a témoigné qu’après avoir été cité à comparaître, selon des documents déposés jeudi.

Un courriel de l’avocate de la commission Rachel Young à l’avocat municipal d’Halifax Andrew Gough le 13 juillet a déclaré que le fait que Kinsella et d’autres officiers supérieurs du HRP aient refusé d’être interviewés par la commission “est une occasion manquée” de contribuer à une conversation sur la sécurité publique.

À ce stade, Young a déclaré que la commission avait tenté d’organiser une entrevue avec Kinsella à plusieurs reprises, mais qu’il avait annulé en mars et avril en raison de problèmes d’horaire et de ne pas avoir reçu de questions à l’avance.

Young a déclaré que le 7 juin, un jour après avoir regardé le témoignage du chef de la police de Truro David McNeil en personne, Kinsella avait annulé une entrevue prévue pour le 10 juin. La commission avait envoyé des questions à Kinsella plus tôt ce mois-là.

“Aucun autre chef n’a refusé de rencontrer la commission”, a écrit Young, ajoutant que bien que Kinsella ait déclaré qu’il fournirait des réponses écrites à certaines questions d’ici le 13 juillet, il ne l’avait pas fait.

Young a déclaré qu’afin d’assurer une réponse rapide, elle envoyait les questions écrites sous la forme d’une citation à comparaître avec un délai de sept jours. Le commissaire Michael MacDonald a également émis une citation à comparaître pour que Kinsella comparaisse jeudi pour un témoignage oral.

Kinsella a ensuite répondu aux 86 questions que la commission a envoyées avec le courrier électronique de Young, ainsi qu’à une série de questions de suivi.

Tension entre la GRC et la police d’Halifax

La coordination entre la GRC et les forces de police municipales pendant la fusillade de masse a été un point de discorde au cours de l’enquête.

La commission a entendu que la police régionale d’Halifax avait joué divers rôles dans la réponse à la fusillade de masse dans la nuit du 18 au 19 avril 2020, notamment en surveillant la clinique et l’appartement du denturologiste de Dartmouth du tireur. Ils ont également amené des membres de la famille de l’épouse du tireur, Lisa Banfield, dans un endroit sûr tôt le matin du 19 avril et ont partagé des photos de sa fausse voiture de la GRC avec la GRC peu après 7 h 15 ce jour-là.

Dans un courriel interne de la police régionale d’Halifax du 29 avril 2020, le sergent d’état-major. Donald Steinburg a déclaré qu’il y avait 18 officiers en service dans la seule division intégrée du renseignement criminel à 6 h 45 le dimanche de la fusillade de masse.

La GRC a demandé à la division de faire équipe avec l’équipe d’intervention d’urgence de la police régionale d’Halifax pour rassembler les membres de la famille de Banfield. Les membres de l’équipe d’urgence ont également été envoyés au Irving Big Stop à Enfield, où le tireur a été tué par balle.

Steinburg a également déclaré que l’équipe d’intervention en cas d’incident grave (SIRT) de la province avait demandé aux enquêteurs du HRP et à la section d’identification médico-légale de gérer la scène du Big Stop après la mort du tireur. Les membres de l’identification ont finalement été redirigés vers d’autres scènes de crime, a déclaré Steinburg.

À midi, le 19 avril, Steinburg a déclaré que la police d’Halifax disposait d’environ 50 agents pour aider à diverses tâches.

Dans un rapport expurgé sur le bien-être de 24 officiers commissionnés ou équivalents civils de la GRC de la Nouvelle-Écosse terminé en septembre 2021, beaucoup ont déclaré qu’il y avait une «bataille de territoire» en cours sur le contrôle opérationnel et le financement entre la police régionale d’Halifax et la GRC de la Nouvelle-Écosse.

Plusieurs participants ont également signalé que même si la GRC faisait de son mieux pour être un « partenaire » dans ce modèle intégré, « la direction de HRP faisait tout ce qu’elle pouvait pour saper et rompre la relation avec la GRC afin d’accéder à plus de ressources de (Halifax municipalité régionale) et la province.

Lundi, Lee Bergerman, le commandant à la retraite de la GRC pour la province, a été interrogé lors de l’enquête si des problèmes d’organisation entre la GRC et la police municipale avaient affecté la réponse de la police à la fusillade de masse. Elle a dit non, mais qu’au lendemain de la tragédie, “il était évident qu’il était devenu populaire de prendre ses distances avec la GRC parce que nous recevions beaucoup de critiques publiquement”.

Bergerman a déclaré qu’elle croyait que les efforts de la GRC pour établir des normes de police à l’échelle de la province “ont provoqué une rupture entre la GRC, le ministère de la Justice et les services de police municipaux”.

Elle a ajouté que les chefs municipaux étaient également contrariés par la décision de la GRC de commencer à suivre les dépenses chaque fois que des unités spéciales de la GRC doivent être appelées par des forces extérieures. Mais Bergerman a déclaré que la GRC ne facturait pas les municipalités pour ces services, se contentant de suivre pour montrer à la province où va leur argent lorsqu’ils enregistrent un déficit.