Le chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, dit qu’il ne démissionnera pas

Au milieu des appels à sa démission, le chef de la police de Winnipeg a déclaré qu’il ne démissionnerait pas et s’est engagé à obtenir justice pour les quatre victimes d’un tueur en série présumé.

Les appels à la démission du chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, se sont multipliés de la part des dirigeants des Premières Nations et des membres de la famille en deuil depuis qu’il a annoncé que la police ne chercherait pas dans une décharge pour les restes de deux victimes du tueur en série présumé Jeremy Skibicki.

“Je ne démissionnerai pas”, a déclaré Smyth dans un communiqué écrit publié vendredi. “Je comprends vos appels; la douleur et le chagrin sont inimaginables. En tant que chef de la police, je m’engage à obtenir une condamnation pénale pour ces crimes odieux.”

Smyth a rapporté plus tôt en décembre que les enquêteurs pensaient que les restes de Morgan Harris et Marcedes Myran, qui étaient tous deux de Long Plain mais vivaient à Winnipeg, se trouvaient probablement dans la décharge de Prairie Green.

Il a déclaré qu’une recherche des restes n’était pas possible en partie à cause du passage du temps et des 10 000 camions d’ordures déversés dans la région, car les restes auraient fini dans la décharge au printemps.

S’exprimant à Ottawa jeudi, la chef de la Première Nation de Long Plain, Kyra Wilson, a déclaré que le fait de ne pas rechercher les restes des femmes n’inspirait pas un sentiment de sécurité dans la communauté.

“Le message que vous envoyez à l’ensemble de la communauté est que les Autochtones n’ont pas d’importance”, a déclaré Wilson. “Que si quelqu’un veut faire du mal à nos femmes, il peut les jeter à la décharge et personne ne les cherchera.”

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, accompagnée du maire de Winnipeg, Scott Gillingham, a annoncé jeudi que les opérations à la décharge avaient été interrompues pendant que les responsables s’efforçaient de déterminer les prochaines étapes de l’enquête.

Le président de la commission de police de Winnipeg, le con. Markus Chambers a rencontré la police de Winnipeg jeudi soir au sujet de la perquisition. Chambers a déclaré vendredi à CTV News que toute recherche reviendrait à chercher une aiguille dans une botte de foin.

Cependant, il a dit que quelque chose devait être fait qui soit significatif et qui démontre que la vie des victimes compte. Parallèlement à cela, il a déclaré qu’une perquisition pourrait également être importante pour tenir les futurs criminels responsables.

“J’espère que cela aura un effet dissuasif, vous savez, si vous planifiez un meurtre et prévoyez d’utiliser une décharge pour vous débarrasser du corps, il y aura une recherche dans cette zone pour s’assurer que des preuves peuvent être recueillies, et maintenez que individu responsable », a-t-il déclaré à CTV News.

Dans la déclaration de Smyth vendredi, qui a également été envoyée aux dirigeants des Premières Nations, il a déclaré qu’il était “soutien” à l’exploration de la possibilité de récupérer les restes de Myran et Harris.

Smyth a déclaré que les enquêtes sur la mort des quatre victimes – Rebecca Contois, Marcedes Myran, Morgan Harris et Buffalo Woman – ont été l’une des enquêtes les plus complexes et les plus importantes de son mandat.

Il a déclaré que des décisions “difficiles” avaient été prises pour faire avancer l’enquête afin de porter des accusations contre Skibicki.

Jeremy Skibicki, 35 ans, fait face à quatre chefs de meurtre au premier degré. Les accusations n’ont pas été testées devant les tribunaux.



-avec des fichiers de La Presse canadienne et de Jon Hendricks de CTV