Le nombre d’appels pour crimes haineux à la police de Toronto a augmenté depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas au début du mois, a déclaré le chef de la police.

Lors de la réunion du conseil d’administration des services de police de Toronto jeudi, le chef Myron Demkiw a déclaré que la moyenne quotidienne des appels à l’aide liés à la haine avait augmenté de 132 pour cent depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

« Cela reflète une escalade des incidents motivés par la haine ainsi que des tensions publiques accrues », a déclaré Demkiw lors de son point verbal mensuel.

Le chef a noté que certains crimes haineux vérifiés par la police incluent des méfaits, des menaces de mort et du harcèlement criminel.

Entre le 1er janvier et le 7 octobre, la police de Toronto a reçu 237 rapports de crimes haineux, en hausse par rapport aux 192 incidents signalés au cours de la même période l’an dernier.

Au cours des premiers jours de la guerre – du 7 au 9 octobre – la police de Toronto a reçu 14 autres rapports de crimes haineux. En comparaison, la police n’a constaté que cinq incidents au cours de la même période l’année dernière et un seul en 2021.

Demkiw a partagé que sur les 14 crimes haineux signalés, 12 étaient liés à l’antisémitisme et deux étaient liés à des événements anti-musulmans et anti-islam.

« Nous avons été clairs et restons déterminés à ce que le service de police de Toronto ne tolère aucun acte de violence, d’intimidation ou de haine envers quiconque ou une communauté. Nous faciliterons les manifestations légales. Nous serons vigilants et déterminés dans notre service à nos communautés et les habitants de cette ville », a déclaré Demkiw.

La police de Toronto a renforcé sa présence autour des communautés juives et palestiniennes et d’autres lieux de culte en réponse à la guerre qui a commencé lorsque le Hamas, un groupe militant répertorié par le gouvernement canadien comme terroriste, a lancé une attaque surprise contre Israël, tuant plus de 1 400 personnes. Le groupe a également pris près de 200 otages.

Israël a riposté par de multiples frappes aériennes, bombardant la bande de Gaza. Plus de 3 500 personnes ont été tuées et plus de 12 000 blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza.

« L’impact de ces événements a été profondément ressenti ici à Toronto, où les membres des familles et les amis des habitants de la région s’inquiètent pour leurs proches », a déclaré Demkiw, ajoutant qu’il a rencontré de nombreux membres des communautés juive et palestinienne.

« J’ai directement entendu dire qu’ils s’inquiètent non seulement pour leur famille et leurs amis vivant dans les régions en conflit, mais qu’ils craignent également pour leur propre sécurité ici dans notre ville. »

Demkiw a déclaré que les mesures de sécurité mises en œuvre à la suite de la guerre resteraient en place dans un avenir prévisible. Ils comprennent des patrouilles et des déploiements à haute visibilité axés sur les lieux de culte, les écoles et les centres communautaires.

« Nous avons déployé deux postes de commandement dans la communauté et disponibles pour que les membres de la communauté puissent dialoguer avec nos officiers lors de leurs déplacements », a ajouté le chef.

« (Nous avons) ordonné à tous les officiers de porter des uniformes et d’être prêts à être déployés à tout moment, selon les besoins opérationnels. »

– avec Associated Press