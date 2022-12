Le chef de la police de Tampa démissionne après un contrôle de la circulation des voiturettes de golf

TAMPA, Floride (AP) – Le chef de la police de Tampa, en Floride, a démissionné lundi après avoir utilisé sa position pour échapper à une contravention lors d’un contrôle routier impliquant une voiturette de golf conduite par son mari.

Mary O’Connor a présenté sa démission après qu’un examen des affaires internes a révélé qu’elle avait enfreint la politique du service de police lors de l’arrêt du 12 novembre par l’adjoint du shérif du comté de Pinellas.

Au cours de cet arrêt – qui a été enregistré sur vidéo par la caméra corporelle de l’adjoint – O’Connor s’est identifiée comme le chef de Tampa, a flashé son badge et a dit “J’espère que vous nous laisserez partir ce soir.”

Le député n’a émis qu’un avertissement verbal au lieu d’une citation. La voiturette de golf n’avait pas d’étiquette de licence, une exigence lorsque de tels véhicules sont conduits sur la voie publique. Le mari d’O’Connor, Keith, a déclaré qu’ils venaient juste de sortir d’un restaurant et qu’ils ne conduisaient généralement pas le chariot dans les rues.

L’examen interne a révélé que O’Connor avait enfreint les réglementations sur les normes de conduite et “l’abus de position ou d’identification”.

“Le département de police de Tampa a un code de conduite qui comprend des normes élevées de comportement éthique et professionnel qui s’appliquent à chaque membre de nos forces de police”, a déclaré la maire Jane Castor dans un communiqué demandant la démission. « En tant que chef de la police, vous devez non seulement respecter et faire respecter ces normes, mais aussi montrer l’exemple. Cela ne s’est manifestement pas produit dans ce cas.

Castor a nommé Lee Bercaw, qui était chef adjoint, comme chef par intérim pendant qu’une recherche à l’échelle nationale commence. O’Connor a occupé ce poste pendant près d’un an.

La semaine dernière, O’Connor a publié une déclaration s’excusant pour sa conduite.

“Avec le recul, je me rends compte à quel point ma gestion de cette affaire pourrait être considérée comme inappropriée, mais ce n’était certainement pas mon intention”, a-t-elle déclaré.

The Associated Press