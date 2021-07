Le chef de la police de Sheffield Lake, Anthony Campo, démissionne après une note du KKK

Un chef de la police de l’Ohio a démissionné la semaine dernière après avoir été capturé sur une vidéo de surveillance laissant une note indiquant « Ku Klux Klan » sur une veste qui était posée sur le bureau d’un officier noir, selon le maire de la ville.

Le maire de Sheffield Lake, Dennis Bring, a appris l’incident, qui s’est produit le 25 juin, après que le syndicat de la police représentant l’officier visé a déposé une plainte pour harcèlement.

Bring a déclaré à Cleveland.com qu’il avait eu une conversation émouvante avec le chef de la police Anthony Campo et a dit à Campo qu’il serait mis en congé administratif. Au cours de la conversation, Campo a déclaré qu’il avait l’intention de démissionner avec effet immédiat.

« C’est la chose la plus flagrante et la plus offensante que vous puissiez faire », a déclaré Bring au média. « Et c’est embarrassant et dégoûtant. »

Bring n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de USA TODAY.

Bring a déclaré qu’il s’était excusé auprès de l’officier qui avait reçu la note le lendemain de la démission de Campo, selon Cleveland.com. Le journal a rapporté que l’officier, qui n’a pas été identifié publiquement, a retenu les services d’un avocat.

Campo fait partie du département depuis 33 ans. Il s’est excusé d’avoir offensé qui que ce soit mais a déclaré au Morning Journal qu’il n’était pas raciste et que l’incident était une blague.

« C’est tout ce que c’était », a déclaré Campo. « J’ai eu une plaisanterie avec cet officier depuis que je l’ai embauché. »

Sheffield Lake est à environ 27 miles à l’ouest de Cleveland et le service de police compte 14 membres, selon WKYC. Le Ku Klux Klan, l’un des plus anciens groupes haineux américains qui cible principalement les Noirs américains, a un chapitre à Dayton, Ohio, selon le Southern Poverty Law Center.

