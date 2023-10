Le chef de la police de Rock Falls reconnu pour avoir obtenu la certification volontaire ILACP – Shaw Local

ROCK FALLS — Le chef de la police de Rock Falls, Dave Pilgrim, a récemment porté à 63 le nombre total de chefs de police certifiés actifs dans l’Illinois.

«Nous savons tous qu’il n’y a pas de stratégie pour devenir chef», a déclaré Kenny Winslow, directeur exécutif de l’Association des chefs de police de l’Illinois, lors de la réunion du conseil municipal de Rock Falls le 3 octobre. « Il n’y a pas de « comment faire ». Il n’existe aucun livre qui vous dira comment faire cela, comment faire différentes choses.

Le conseil municipal et Winslow ont reconnu Pilgrim lors de la réunion de mardi, Winslow présentant une plaque à Pilgrim.

Le processus de certification consiste en un « examen écrit rigoureux » et un entretien oral devant un panel de professionnels possédant plus de 20 ans d’expérience en tant que chefs, a déclaré Winslow. C’est un niveau de contrôle que tous les chefs ne choisissent pas d’entreprendre, a-t-il déclaré.

« Tout le monde ne réussit pas le processus », a déclaré Winslow. « En fait, il n’est pas inhabituel que nous devions dire à un chef : « Désolé, vous n’avez pas réussi. »

Le Programme de certification des chefs de police volontaires a été lancé fin 1998 dans le but d’encourager la croissance professionnelle continue et le développement éducatif des chefs de police à travers l’État, selon l’ILACP. Ceux qui obtiennent une certification doivent recertifier tous les cinq ans, ce qui nécessite qu’un chef ait accumulé des heures supplémentaires de formation continue et/ou de développement professionnel et d’engagement dans des organisations communautaires et/ou professionnelles.

Depuis la création du programme, 169 chefs ont été certifiés, dont Pilgrim, a déclaré Winslow. Il y avait 676 services de police locaux dans l’Illinois en 2018, selon un recensement des organismes chargés de l’application de la loi au niveau national et local publié par le Bureau of Justice Statistics du ministère américain de la Justice en octobre 2022.

« Pour moi, c’est juste un accomplissement personnel », a déclaré Pilgrim après la réunion du conseil. «C’était un objectif que je me suis fixé lorsque je suis devenu chef, simplement pour renforcer mes références. Ce n’est pas obligatoire ; ce n’est pas un salaire supplémentaire ou quoi que ce soit. C’était juste quelque chose pour m’aider à savoir que je répondais à toutes ces exigences supplémentaires.

Pilgrim a rejoint le service de police de Rock Falls en 2001. Il a été nommé chef par intérim en novembre 2020 et est officiellement devenu chef en février 2021.

« J’espère que cela donnera à la communauté un sentiment de confiance dans le fait que la personne choisie par le conseil municipal pour le poste possède toutes les qualifications et le démontre », a déclaré Pilgrim lorsqu’on lui a demandé ce que sa certification signifiait pour la communauté et ses agents. « J’espère que c’est la même chose pour les officiers : qu’ils considèrent cela comme un moyen de renforcer la confiance dans ma capacité à faire le travail. »