Le chef de la police de Nuh transféré après des affrontements communautaires à Haryana

Le chef de la police de Nuh dans l’Haryana, où des affrontements communautaires ont éclaté lundi lors d’un rassemblement Vishwa Hindu Parishad, a été transféré dans le district de Bhiwani, dans l’État, à environ 160 km. L’officier de l’IPS Narendra Bijarniya, qui est actuellement surintendant par intérim de la police de Nuh et y a précédemment occupé le même poste de février 2020 à octobre 2021, a remplacé Varun Singla au milieu d’une « intense tension communautaire » dans la région.

Narendra Bijarniya a été précipité de Bhiwani à Nuh au début des affrontements, et des ordres permanents ont maintenant été émis pour sa nomination au poste de SP.

Six personnes, dont deux gardes à domicile et un religieux, sont mortes dans les affrontements qui ont éclaté à Nuh lors d’une tentative d’arrêter une procession Vishva Hindu Parishad et se sont propagés à Gurugram au cours des derniers jours. Plusieurs véhicules, restaurants et magasins ont été incendiés par des foules indisciplinées.

S’adressant à NDTV mardi, M. Bijarniya a blâmé les rumeurs propagées par les fauteurs de troubles pour la violence.

« Mewat est connu pour sa culture composite et sa fraternité. Cette violence a été incitée par certaines personnes à travers les médias sociaux. Une grande procession religieuse avait l’habitude de traverser les anciens temples ici, c’est la première fois qu’elle a vu la violence. Certains fauteurs de troubles l’ont provoquée à travers publications sur les réseaux sociaux », a déclaré Narendra Bijarniya.

Sur la façon dont la police a été prise au dépourvu même lorsque les médias sociaux étaient en effervescence avec des vidéos provocatrices sur le chef du Bajrang Dal, Monu Manesar, recherché pour son rôle présumé dans le meurtre de deux hommes musulmans plus tôt cette année, assistant à la procession religieuse avec ses partisans, M. Bijarniya avait déclaré qu’ils n’avaient jamais imaginé qu’une telle violence à grande échelle puisse se produire là-bas.

« Nous avons surveillé les médias sociaux et la police du district a pris des dispositions en conséquence. Nous n’imaginons jamais qu’une telle violence à grande échelle puisse se produire. Il y a eu des lacunes, sans aucun doute, c’est pourquoi la violence s’est produite. n’arrive plus nulle part », a-t-il dit, ajoutant que selon leurs dossiers, Monu Manesar n’a pas rendu visite à Nuh et que la violence a commencé en raison de rumeurs sur les réseaux sociaux à ce sujet.

Des affrontements ont éclaté entre deux groupes dans le district de Nuh à majorité musulmane de l’Haryana le 31 juillet lors du Brij Mandal Jalabhishek Yatra de Vishwa Hindu Parishad.

Le gouvernement de l’Haryana a recherché mercredi quatre autres compagnies des forces centrales alors que les incendies criminels et le vandalisme se poursuivaient à Gurugram et qu’un militant de Bajrang Dal est décédé à l’hôpital.

Cinq godowns ont été incendiés et deux magasins de viande ont été saccagés dans le district de Gurugram tard mardi soir par des foules, qui, selon les responsables, se sont principalement dispersées avant l’arrivée de la police.

Mercredi, deux « jhuggis » ont été incendiés et un salon de thé vandalisé. Dans un autre bidonville, certaines huttes ont été saccagées.

Outre la police d’État, 20 compagnies des forces centrales sont déployées à Haryana – 14 à Nuh, trois à Palwal, deux à Gurugram et une à Faridabad.

Le ministre en chef Manohar Lal Khattar a déclaré que 116 personnes avaient été arrêtées et 90 détenues dans l’État jusqu’à présent. Quarante et un cas ont été enregistrés.

Auparavant, le gouvernement avait ordonné la suspension des services d’Internet mobile et de SMS dans le district de Nuh à partir de 16 heures lundi et avait ensuite imposé les restrictions dans d’autres parties également jusqu’au 2 août en raison de « l’intense tension communautaire » et de la perturbation de la paix publique. L’ordre a ensuite été prolongé jusqu’au 5 août.