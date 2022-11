Le chef de la police de Louisville démissionnera à la fin de l’année

LOUISVILLE, Ky. (AP) – Le chef de la police de Louisville, Erika Shields, quittera ses fonctions en janvier, moins de deux ans après avoir pris ses fonctions au milieu des tensions suscitées par la gestion par le département de la fusillade mortelle de Breonna Taylor par la police.

Le maire élu de Louisville, Craig Greenberg, a déclaré lundi qu’il avait récemment parlé à Shields et qu’elle avait proposé de présenter sa démission, donnant à Greenberg la possibilité de choisir un nouveau chef lorsque son mandat commencera le 2 janvier.

Shields a pris le relais en janvier 2021, des mois après la fusillade de Taylor et un été plein de manifestations de rue qui ont attiré l’attention sur les tirs et le traitement policier des manifestants. Elle était le quatrième chef à diriger le département après la mort de Taylor en mars 2020. L’ancien chef Steve Conrad a été limogé et deux chefs par intérim ont servi de courtes durées en 2020.

Greenberg, un démocrate qui a remporté la course à la mairie plus tôt ce mois-ci, a déclaré qu’il nommerait un chef par intérim pour servir à partir de janvier pendant que le nouveau chef est sélectionné.

“La recherche d’un nouveau chef de la police commencera immédiatement”, a déclaré Greenberg lundi. « Nous considérerons tous les candidats. Je solliciterai l’avis des membres de mon équipe de transition, ainsi que d’autres personnes de toute notre communauté. »

La criminalité dans la plus grande ville du Kentucky était un sujet majeur lors de la course à la mairie remportée par Greenberg, et il est également devenu une victime après avoir survécu à une fusillade dans son bureau de campagne plus tôt cette année. Son adversaire, le républicain Bill Dieruf, s’était engagé à secouer la police.

Greg Fischer, un démocrate, quitte le bureau du maire après trois mandats. Il a présidé l’une des périodes les plus turbulentes de l’histoire de la ville, alors qu’une pandémie a vidé le quartier des affaires du centre-ville et que les manifestants sont descendus dans la rue pendant des mois après la mort de Taylor. Plus tôt cette année, le ministère américain de la Justice a accusé trois officiers de Louisville d’avoir conspiré pour mettre de fausses informations dans le mandat utilisé pour perquisitionner l’appartement de Taylor.

Fischer a remercié Shields dans un communiqué de presse pour avoir accepté le poste de chef pendant une «période difficile». Il a déclaré que sa concentration sur la réduction des crimes violents avait contribué à réduire les homicides de 14% et les fusillades de 30% par rapport à l’année dernière. Louisville avait connu deux ans d’homicides record en 2020 et 2021,

Dylan Lovan, l’Associated Press