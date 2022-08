Le chef de la police de London, en Ontario, jure d’attraper la «tapette» ciblant l’activiste trans de Twitch

Le chef de la police de London, en Ontario, a de nouveau pesé sur l’arrestation controversée d’une militante transgenre, affirmant qu’elle avait été victime d’écrasement et promettant de trouver la personne responsable de l’avoir ciblée.

Le chef Steve Williams a déclaré qu’une enquête criminelle était en cours sur les origines des e-mails envoyés aux responsables de la ville le 5 août, provoquant “une tentative délibérée d’un tiers de placer des soupçons” sur Clara Sorrenti.

Sorrenti, 28 ans, est connue sous le nom de Keffals par son large public sur la plateforme de streaming vidéo Twitch.

“Comme cette enquête sera complexe et pourrait potentiellement impliquer plusieurs juridictions, cela prendra du temps”, a écrit Williams dans un communiqué jeudi soir.

Il a confirmé que le service de police de Londres avait reçu deux appels au 911 le 5 août, le premier disant que Sorrenti menaçait de se rendre à l’hôtel de ville pour tirer sur des gens.

“Peu de temps après, nous avons reçu un deuxième appel au 911 nous demandant quand les agents arriveraient”, a écrit le chef de la police. “Les menaces de cette nature sont prises au sérieux par la police, comme je pense que le public s’y attend.”

Quelques jours plus tôt, Sorrenti avait été contacté par la police de Toronto, qui avait également reçu des appels de nature similaire. Ils ont déterminé que l’activiste et influenceur des médias sociaux était “écrasé” par quelqu’un appelant la police avec de fausses informations dans l’intention de provoquer une arrestation.

Sorrenti a déclaré que la police était venue chez elle il y a une semaine, l’avait arrêtée sous la menace d’une arme et l’avait détenue pendant 11 heures.

Le chef a reconnu que cela avait causé de la détresse à Sorrenti, de faire entrer des agents lourdement armés dans sa maison. Mais il a ajouté que les agents ne sont pas entrés de force chez elle – une tactique parfois appelée « entrée dynamique » – et insiste sur le fait qu’ils ont frappé à la porte.

Le chef de la police de Londres, Steve Williams, a déclaré que Sorrenti était coopérative lorsque la police était chez elle le 5 août, mais a été arrêtée pour avoir proféré des menaces sur la base d’informations dont disposait le service à ce moment-là. (Andrew Lupton/Nouvelles de CBC)

Il a dit que Sorrenti était coopératif, mais a été arrêté pour avoir proféré des menaces basées sur des informations dont disposait la police à ce moment-là.

Williams a également répondu aux critiques selon lesquelles la police aurait utilisé le nom et le sexe attribués à Sorrenti à la naissance lors de son arrestation, appelés «nom mort» par les personnes trans. Sorrenti a déclaré à CBC News qu’elle n’avait pas utilisé le nom et le sexe depuis plus d’une décennie.

“Bien que je ne puisse confirmer aucune conversation qui aurait pu avoir lieu lors de l’arrestation initiale de Mme Sorrenti, l’activité dans nos cellules de détention est surveillée par un équipement audio et vidéo. À aucun moment, pendant qu’elle était dans nos cellules de détention, des membres de notre service de police ne se sont adressés à Mme. Sorrenti par son nom mort et son sexe”, a déclaré Williams.

Les sacs qui contenaient ses affaires pendant sa garde à vue portaient une étiquette avec son ancien nom, qui, selon Williams, était dans le système à la suite de précédents rapports de police.

Williams a déclaré qu’il avait contacté Sorrenti pour discuter de l’incident et l’avait informée de la manière dont elle pouvait déposer une plainte, si elle le souhaitait.

La déclaration du chef est toujours insuffisante car il ne s’est pas excusé auprès des membres de la communauté LGBTQ. – Christa Duvall, PFLAG Londres

Sorrenti n’a pas répondu à la demande de commentaires de CBC sur cette dernière déclaration de la police.

Dans ses messages en ligne liés à une collecte de fonds, elle dit qu’elle a assez d’argent pour déménager dans un endroit sûr, mais qu’elle envisage un fonds légal “pour me protéger contre les menaces actuelles et futures à ma sécurité”. Elle a amassé 86 000 $ en trois jours.

L’attention entourant l’affaire a amené certains membres de la communauté LGBTQ de Londres à réfléchir à leurs interactions avec la police.

“La déclaration du chef est toujours insuffisante car il ne s’est pas excusé auprès des membres de la communauté LGBTQ”, a déclaré jeudi Christa Duvall, directrice de PFLAG London.

“Il a mentionné qu’il allait trouver un moyen de s’assurer que cela ne se reproduise plus à l’avenir, mais les gens recherchent quelque chose d’un peu plus concret.”

Le chef adjoint de la police de Londres répond à la communauté LGBTQ + au sujet des noms morts Le chef adjoint de la police de Londres, Trish McIntyre, a déclaré que la force prenait des mesures pour mettre à jour les processus à la suite de l’arrestation “écrasante” de l’activiste trans Clara Sorrenti.

CBC London a demandé à la police municipale des détails sur ses politiques et la formation des agents qui interagissent avec la communauté LGBTQ. Un porte-parole a déclaré que l’information n’était pas disponible à moins que CBC ne dépose une demande d’accès à l’information, ce qu’elle a fait.

La police de Toronto affirme que ses membres suivent une formation obligatoire sur l’inclusion des personnes transgenres depuis un an et qu’elle se poursuit. Le service a également rendu son agent de liaison LBTQ2 disponible pour des entrevues.